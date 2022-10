Notisia di polis di djabièrnè 7 di òktober te ku djárason 12 di òktober 2022 / Politieberichten van vrijdag 7 oktober tot en met woensdag 12 oktober 2022

_________________________________________________________________________

Notisia di polis di djabièrnè 7 di òktober te ku djárason 12 di òktober 2022

Aksidente di ‘golfcart’

Alrededor di 7 or di mainta, riba djárason 12 di òktober un aksidente a tuma lugá riba e rotònde na misa di Playa. Shofùr di un ‘golfcart’ a pèrdè kòntròl bai dal den un palu di lus. E shofùr a deklará ku el a pèrdè kòntròl dor ku e kaminda tabata muhá. Ambulans a transportá e shofùr pa hospital pa tratamentu médiko.

Ladronisia na un akomodashon turístiko

Riba djamars 11 di òktober polis a risibí denunsia di un ladronisia na un akomodashon turístiko situá na Sabadeco. Deskonosínan a bai ku, entre otro, un spiker di marka Bose, un telefòn di Samsung kolo pretu i un estuche di brel ku un brel di bista komo kontenido. E kaso ta bou di investigashon.

Ladronisia di skuter

Riba djamars 11 di òktober polis a risibí denunsia di un ladronisia di un skuter koló blanku di marka Sym, tipo Xpro, numerá MF-162. E skuter tabata stashoná ku un lòk di kadena, dilanti di un kas situá na Kaya Oktaaf. Entre 11.45 or di anochi riba djaluna 10 di òktober i 6.45 di mainta riba djamars 11 di òktober, e deskonosínan a bai ku e skuter. E kaso ta bou di investigashon.

Ladronisia den un bibienda

Riba djaluna 10 di òktober polis a risibí denunsiá di ladronisia den un kas situá na Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Entre 5 or di atardi i 9.40 di anochi, deskonosínan a drenta e kas i a bai ku, entre otro, un lèptòp di marka Lenovo, un spiker di marka JBL, un tas blou di marka Declathlon i un pasport. Ta investigando e kaso.

Manehá di di manera iresponsabel ta resultá den aksidente

Riba djasabra 8 di òktober alrededor di 2.15 or di mardugá un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Gobernador Nicolaas Debrot. Shofùr di e skuter tabata manehá sin lus i ademas den direkshon prohibí. Un patruya a eksigí e shofùr pa stòp pero e shofùr no a tende i a sigui kore ku velosidat haltu den direkshon di Hato. Djis despues un patruya den Hato a topa ku un skuter benta abou meimei di kaminda. Seguidamente e agentenan a mira dos mucha hòmber kore bai. Despues di un persekushon kòrtiku na pia a alkansá e mucha hòmbernan. Komo ku nan tabata sangra, a yama ambulans na e sitio. Ambulans a transportá ambos mucha hòmber pa hospital pa tratamentu médiko. Ta trata di dos mucha hòmber menor di edat, unu di 17 aña e i unu di 8 aña. Polis a papia di manera estrikto ku e mucha hòmbernan i nan mayornan.

Detenshon pa ladronisia di kabritu

En konekshon ku e kaso di ladronisia di kabritu pa e kual a pone denunsia riba djaluna 3 di òktober, a detené dos sospechoso. Riba djabièrnè 7 di òktober a detené un hòmber di inisial M.C. di 24 aña di edat i riba djadumingu 9 di òktober a detené un hòmber di inisial J.M.S.W. di 20 aña di edat. A detené tur dos sospechoso en konekshon ku ladronisia. A gara e sospechosonan den e akto riba djaluna 3 di òktober ora nan tabata hòrta kabritu den bisindario di Lagun, pero nan a logra hui e sitio.

Entrada hudisial ta kondusí na detenshon

Riba djamars 11 di òktober, den oranan trempan di mainta a tene dos entrada hudisial, un na un kas situá na Tanki Matrimonio i un na Rincon. Durante di e entradanan hudisial a detené dos hòmber; J.F.O.L. di 30 aña di edat en konekshon ku menasa i violashon di Lei di Opio BES i S.J.I.A. di 42 aña di edat en konekshon ku menasa i violashon di Lei di Arma BES. A konfiská tambe un kantidat di droga i un pistol di aire. Investigashon den e kaso ta siguí.

Outo ta dal peaton

Riba djamars 11 di òktober, alrededor di 9 or di anochi sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Kaya L.D. Gerharts. Un outo a alkansá un peaton ku tabata krusando kaya. Ambulans a transportá e peaton pa hospital pa tratamentu médiko. E departamento di tráfiko ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 7 oktober tot en met woensdag 12 oktober 2022

Aanrijding golfkar

Omstreeks 07:00 uur op woensdag 12 oktober vond een aanrijding plaats op de rotonde bij de kerk in Playa. De bestuurder van een golfkar verloor de macht over het stuur en kwam tegen een lantaarnpaal terecht. Hij verklaarde dat hij de macht over het stuur verloor doordat de weg nat was. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Inbraak toeristenaccommodatie

Op dinsdag 11 oktober werd aangifte gedaan van inbraak en diefstal vanuit een toeristenaccommodatie in Sabadeco. Onbekenden hebben onder andere een Bose speaker, een zwarte Samsung telefoon en een brillenkoker met als inhoud een bril op sterkte meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal scooter

Op dinsdag 11 oktober werd aangifte gedaan van diefstal van een witte scooter van het merk Sym, type Xpro, met kentekennummer MF-162. De scooter stond met een kettingslot, voor een woning aan de Kaya Oktaaf geparkeerd. Tussen 23:45 uur op maandag 10 oktober en 06:45 uur op dinsdag, hebben onbekenden de scooter meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak woning

Op maandag 10 oktober werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Tussen 17:00 en 21:40 uur hebben onbekenden ingebroken in de woning en hebben onder andere een Lenovo laptop, een JBL speaker, een blauwe rugzak van het merk Decathlon en een paspoort meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Roekeloos rijgedrag eindigt in aanrijding

Op zaterdag 8 oktober vond omstreeks 02:15 uur een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Gobernador Nicolaas Debrot. De bestuurder van de scooter reed zonder verlichting en reed bovendien in verboden richting. Een patrouille vorderde de bestuurder om te stoppen maar hier gaf de bestuurder geen gehoor aan. Hierop reed de scooter met hoge snelheid richting Hato. Tijdens het patrouilleren in Hato troffen de agenten een scooter die midden op de weg lag. Vervolgens zagen de agenten twee jongens wegrennen. Na een korte achtervolging te voet werden de jongens aangetroffen. Omdat zij onder het bloed zaten werd de ambulance ingeschakeld. Beide jongens werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het betroffen twee minderjarige jongens, één van 17 en één van 8 jaar oud. Zowel de jongens als hun ouders werden streng onderhouden.

Aanhouding i.v.m. diefstal geiten

Naar aanleiding van een geitendiefstal zaak waarvoor op maandag 3 oktober aangifte is gedaan zijn er twee verdachten aangehouden. Een 24-jarige man met initialen M.C. werd op vrijdag 7 oktober aangehouden en een 20-jarige man met initialen J.M.S.W. werd op 9 oktober aangehouden. Beide verdachten werden aangehouden wegens diefstal. De verdachten werden op heterdaad betrapt toen ze op maandag 3 oktober in de omgeving van Lagun geiten aan het stelen waren, maar het lukte hen te vluchten van de locatie.

Huiszoekingen leiden tot aanhouding

In de vroege ochtenduren op dinsdag 11 oktober, vonden twee huiszoekingen plaats. Eén in een woning gelegen in Tanki Matrimonio en één in Rincon. Tijdens de huiszoekingen werden twee mannen aangehouden; 30-jarige J.F.O.L. in verband met bedreiging en overtreding van de Opiumwet BES en 42-jarige S.J.I.A. in verband met bedreiging en overtreding van de Wapenwet BES. Ook is er een hoeveelheid drugs en een luchtdrukpistool in beslag genomen. Onderzoek in de zaak loopt.

Voetganger aangereden door auto

Omstreeks 21:00 uur op dinsdag 11 oktober kreeg de politiecentrale melding over een aanrijding op de Kaya L.D. Gerharts. Een overstekende voetganger werd door een auto aangereden. De voetganger werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De verkeersafdeling onderzoekt de zaak.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.