5.6 MION FLORIN PA MANTENSHON DI TRES SKOL NA KÒRSOU / 5.6 MILJOEN GULDEN VOOR ONDERHOUD VAN DRIE SCHOLEN CURAÇAO

MINISTERIO KONSERNÍ ENSEÑANSA, SIENSIA, KULTURA & DEPORTE 5.6 MION FLORIN PA MANTENSHON DI TRES SKOL NA KÒRSOU

Willemstad/Den Haag – Resientemente minister di Enseñansa, Kultura, Siensia i Deporte sr. Sithree van Heydoorn a keda informá ku gobièrnu hulandes a pone mas ku 5.6 mion florin disponibel pa trabounan di mantenshon na tres skol na Kòrsou, esta: Kolegio Erasmo, Skol Prof. Dr. Nelly Winkel i Skol Cola Debrot. Ku e medionan finansiero aki por drecha e skolnan. Den e Pakete di Pais tin entre otro 30 mion euro ku ta destiná pa mantenshon di edifisionan di skol. Na 2021 a pone alrededor di 1 mion florin disponibel pa trabounan di mantenshon ku urgensia, manera reparashon di dak ku ta lèk i kambio di tualèt.

“Enseñansa ta hopi importante, e ta e base riba kua bo ta konstruí henter bo bida. Bo mester por haña e enseñansa ei den un edifisio agradabel. P’esei Hulanda a pone sèn disponibel den e Pakete di Pais. Mi ta haña bunita pa mira ku e promé tres skolnan ta benefisiá di esaki”, segun sekretario di estado Alexandra van Huffelen di Relashonnan den Reino.

Promé ku e mantenshon menshoná por a kuminsá a hinka hopi tempu i energia den trabou preparatorio. Den e kuadro ei a yega na kombenio ku Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte di Kòrsou ta karga e responsabilidat final pa realisashon di e trabounan di mantenshon (retrasá) na edifisionan di skol. Tambe e ta sòru pa bon atministrashon finansiero i operashon diario di ehekushon di e trabou di mantenshon na e edifisionan di skol. E minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte ya a introdusí un norma di mantenshon pa edifisionan di skol ku ta ankrá den lei. Banda di esei a establesé un organisashon di proyekto konhunto ku ta prepará e petishonnan di supsidio, kordiná e mantenshon i ta duna kuenta i rason tokante e gastunan i e kalidat di e mantenshon. Den e kuadro aki a traha un plan di proyekto detayá pa kada skol pa por eliminá e mantenshon atrasá i alsa e nivel di e edifisionan di skol na e norma di mantenshon. Pa medio di e plan di proyekto por drecha e skolnan pa nan ta den semehante estado pa despues por tene nan na e nivel deseá ku mantenshon struktural mes.

Minister Van Heydoorn di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte ta kontentu ku e trabounan i ta uni su mes den e importansia di un plan di mantenshon duradero i edifisionan di skol safe pa e medio ambiente di enseñansa di alumnonan. Minister Van Heydoorn: “Nos muchanan tin derechi riba bon enseñansa. Skolnan mester ta aksesibel i sigur pa alumno i dosente. Mi ta orguyoso di e trabou di preparashon bou di guia di mi ministerio e ta yama gobièrnu hulandes i e direktivanan di skol danki pa nan kontribushon. E preparashon pa trabou di mantenshon pa diferente edifisio di skol ta sigui. Bon enseñansa ta un prioridat di nos gobièrnu i den esei nos mester keda invertí pa tantu nos dosente komo nos alumnonan.”

Eindrapport Bouwstenen strategisch onderwijshuisvestingsplan Curaçao

5.6 MILJOEN GULDEN VOOR ONDERHOUD VAN DRIE SCHOLEN CURAÇAO

Willemstad/Den Haag – Recentelijk is de minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport (OWCS) dhr. Sithree van Heydoorn door de Nederlandse regering bericht dat ruim 5.6 miljoen gulden beschikbaar wordt gesteld voor onderhoudswerkzaamheden aan drie scholen op Curaçao, te weten: Kolegio Erasmo, de Prof. Dr. Nelly Winkel school en de Cola Debrot School. Deze scholen kunnen met die financiële middelen worden opgeknapt. De schenking is een onderdeel van het landspakket Curaçao. In het Landspakket zit onder meer 30 miljoen euro dat bestemd is voor het onderhoud van schoolgebouwen. In 2021 is reeds ongeveer 1 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor spoedeisend onderhoud, zoals het repareren van lekkende daken en het vervangen van toiletten.

“Onderwijs is ontzettend belangrijk, het is de basis waar je je hele leven op bouwt. Dat onderwijs moet je kunnen krijgen in een goed en fijn gebouw. Daarom heeft Nederland daar geld voor beschikbaar gesteld in het landspakket. Ik vind het mooi om te zien dat de eerste drie scholen daar nu op deze manier van profiteren”, stelt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties.

Voordat het nu aangekondigde onderhoud kon beginnen is het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in voorbereidende werkzaamheden. In dat verband is overeengekomen dat het Ministerie van OWCS de eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het (achterstallig) onderhoud aan schoolgebouwen en dat zij zorgdraagt voor een goed financieel beheer en een goede bedrijfsvoering bij de uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen. De minister van OWCS van Curaçao heeft voorts een onderhoudsnorm voor schoolgebouwen ingevoerd, die wettelijk is vastgesteld. Verder is er een gezamenlijke projectorganisatie opgezet die de subsidieaanvragen voorbereid, het onderhoud coördineert en verantwoording aflegt over de uitgaven en kwaliteit van het onderhoud. In dat kader is er per school een gedetailleerd projectplan opgesteld om het achterstallig onderhoud weg te werken en de schoolgebouwen op het niveau van de onderhoudsnorm te brengen. Middels het projectplan kunnen de schoolgebouwen in een zodanige staat worden opgeknapt dat ze daarna met structureel onderhoud ook op het gewenste niveau te houden zijn.

Minister van Heydoorn van OWCS is blij met de start van de werkzaamheden en onderschrijft het belang van een duurzaam onderhoudsplan en veilige schoolgebouwen voor de leeromgeving van scholieren. Minister Van Heydoorn: “Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs. De scholen moeten toegankelijk en veilig zijn voor de leerlingen en leerkrachten. Ik ben trots op het voorbereidend werk onder leiding van mijn ministerie en spreek mijn dank uit aan de Nederlandse regering en de schoolbesturen voor hun bijdrage. Dit is pas het begin. De voorbereidende werkzaamheden voor het onderhoud van meerdere schoolgebouwen gaan door. Goed onderwijs is een prioriteit van onze regering en hierin moeten wij blijven investeren voor zowel onze leerkrachten als de leerlingen.”

Eindrapport Bouwstenen strategisch onderwijshuisvestingsplan Curaçao