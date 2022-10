Notisia di polis di djárason 12 di òktober te ku djabièrnè 14 di òktober 2022/Politieberichten van woensdag 12 oktober tot en met vrijdag 14 oktober 2022

Notisia di polis di djárason 12 di òktober te ku djabièrnè 14 di òktober 2022

Detenshon

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 14 di òktober a detené dos hòmber. A detené un hòmber di inisial I.A.d.P. di 18 aña i un hòmber di inisial J.A.R.T. di 22 aña na Kaya Boebi en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. A para e sospechosonan den nan vehíkulo pa un kòntròl ku a kondusí na un rastreo den e outo. Durante di e rastreo a bin topa ku un kantidat di droga i artefaktonan pa prepará droga pa benta. Ta investigando e kaso.

Kiebro den kas

Riba djaweps 13 di òktober a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaminda Lagun. Entre 2.30 or di atardi i 10 or di anochi, deskonosínan a kibra drenta e kas i bai ku entre otro un kadena di oro i dos sker di kòrta mata. E kaso ta bou di investigashon.

Transportashon di pasahero den baki di pikòp ta prohibí

KPCN ta enfatisá ku transportashon di pasahero den baki di pikòp ta prohibí pa lei.

Pa añanan tabata kustumber ku ta transportá pasahero den baki di pikòp. Banda di ku esaki ta prohibí, e ta un aktividat peligroso i no seif ku por trese konsekuensianan pisa i serio pa esnan ku ta partisipá na esaki. De kaso di un aksidente hende por sali bai, ku tur posibel konsekuensia di esaki.

Pa garantisá seguridat di un i tur ku ta partisipá den tráfiko, KPCN lo tene e kuestion menshoná na bista. Kontribuí na un tráfiko sigur riba e isla dor di tene bo mes na e reglanan vigente i di e ordenansa di tráfiko.

Reglanan pa hèrmènt ku ta kore riba su mes (zelfrijdend werktuig)

Un hèrmènt ku ta kore riba su mes ta un vehíkulo grandi i pisa ku por move riba su mes manera por ehèmpel un ‘Backhaul’, ‘Forklift’, ‘Loader’, etc. Antes no tabata reglá den lei ku e shofùr mester tin reibeweis spesial pa por manehá tipo di vehíkulonan aki. Awor aki si e ta reglá den e lei ku ta na vigor. E vehíkulonan grandi aki tambe mester kumpli ku e mesun eksigensianan ku un vehíkulo motorisá normal. Pues e shofùr tambe mester tin un reibeweis bálido, seguro bálido i mester tin un plachi di number riba e vehíkulo.

KPCN ta pidi un i tur ku ta maneha un hèrmènt ku ta kore riba su mes (zelfrijdend werktuig), pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 12 oktober tot en met vrijdag 14 oktober 2022

Aanhouding

In de nachtelijke uren op vrijdag 14 oktober werden twee mannen aangehouden. Een 18-jarige man met initialen I.A.d.P. en een 22-jarige man met initialen J.A.R.T. werden aan de Kaya Boebi aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES.

De verdachten werden in hun voertuig gestopt voor controle die leidde tot een doorzoeking in de auto. Bij een doorzoeking van het voertuig werden drugs en artikelen voor het voorbereiden voor verkoop van drugs aangetroffen. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak in woning

Op donderdag 13 oktober werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaminda Lagun. Onbekenden hadden tussen 14;30 uur en 22:00 uur in de woning ingebroken en hebben onder andere een gouden ketting en twee tuinscharen meegenomen. De zaak is in onderzoek.

Passagiers vervoeren in achterbak pick-ups verboden

Het KPCN wil nogmaals benadrukken dat het wettelijk verboden is om passagiers in de achterbak van pick-ups te vervoeren. Jarenlang is het gebruikelijk geweest om passagiers in de achterbak van pick-up trucks te vervoeren. Naast dat het verboden is, is het ook een onveilige en gevaarlijke activiteit die erge/zware consequenties met zich mee kan brengen voor de personen die hieraan meedoen. In het geval van een ongeluk worden mensen weggeslingerd met alle mogelijke gevolgen van dien.

Om de veiligheid van een ieder die deelneemt aan het verkeer te waarborgen zal KPCN genoemde overtreding nauw in de gaten houden. Draag bij aan een veilig verkeer op het eiland door je te houden aan de regels van de verkeersverordening.

Regels zelfrijdend werktuig

Een zelfrijdend werktuig is een groot, zwaar voertuig dat op zichzelf beweegt zoals een Backhaul, Forklift, Loader, enz. Vroeger was het niet in de wet geregeld dat de bestuurder een speciaal rijbewijs moest hebben om dit soort voertuigen te besturen. Dit is nu wel in de nieuwe wet geregeld. Deze grote voertuigen moeten ook voldoen aan de dezelfde eisen als van een gewoon motorvoertuig. Dus de bestuurder moet ook in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, geldige verzekering en het voertuig moet een kentekenplaat hebben.

KPCN vraagt iedereen de hierboven genoemde zaken op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als men zich niet houdt aan de verkeersregels.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.