Miembro Trabou Pa Kòrsou TPK, Abigaïl Mahalja Boelijn

Elogiá hende na bida. Pa e sintiele apresiá.

Lesando un relato den un matutino, un sintimentu di orguyo nashonal ta drenta den mi. Na Kòrsou nos tur tin ku siña di ta mas konsiente ora yunan di tera saka nos kara ku logronan grandi manera señora Enith Brigitha a hasi na 1976.

Ta esaki TPK kiermen ora nos bisa pa kuminsa duna kayanan, edifisionan importante,i tambe brùgnan nòmber di nos mes hendenan ku a saka nos kara. I manera a sosod’e na Hulanda, kuminsa hasi esaki for di awor aki ku e hendenan ta na bida. Debí na kada oportunidat ku Hulanda haña pa broma ku nos plumanan, nan ta hasi esaki. Ku ta den futbol o otro deporte. Meskos ku tin sierto artistanan aki na Kòrsou ku na Oropa nan ta grandi.

Mi sa ku nos ta un pueblo “down to earth”, dje’i nan mes mi sa ku tin artista o hendenan importante den nos komunidat ku si sa ku nan a logra kosnan grandi i tòg pueblo no ta rekonosé nan. Gobièrno di Kòrsou mes tampoko no ta duna nan e rekonosementu ei manera mester ta. I no ora un palu grandi kai so o ora tin fiestanan riba Brionplein so tin ku laga nan bin kanta anto sobrá di tempu no ta tene kuenta kon nan ta hasi esfuerso pa mustra Kòrsou kon orguyoso nan ta ku nan talento.

Nos ta un pueblo di kurashi i nos no ta usa violensia. Nos por pensa promé nos aktua. Esei ta mi konfiansa universal ku mi hendenan den mi pais. Tur loke a pasa den pasado, ku e asuntu di sklabitut, ta algu ku nos no mag lubidá. Meskos ku Kristu no ta nase tur pasku di desèmber i muri na krus i pa resusitá tur aña, ta un rekordatorio e ta. Paso nos ta sirbi un Dios bibu. Awel asina nos ta rekordá nos antepasadonan i loke nos tin ku hasi ta mihó ku nan ya a hasi pa nos kaba. Tur beibi i mucha chikitu ta krese bira grandi, madurá i bira ansiano. Asina e bida di hende ta. Nos pais no ta morto, pesei nos tin ku inová sigun mundu ta krese i madurá.

Hopi di nos a bai studia afó, regresá bèk ku bon papelnan, sabiduria i eksperensia. Asina nos tin ku hinka mas kurashi pa krese nos pais sin miedu di Hulanda. I òf laga e saya di “mama” Hulanda lòs. Sin miedu. Ora bo yu tambe madurá i sali fo’i bo kas, bo no ta rabia ku ne i bira su enemigu, tòg? Awel asina nos tin ku atendé ku Hulanda. Manera hende grandi i tuma desishonnan pa kresé pais.

De bes en kuando ta paresé un notisia ku un hende ta haña ku sierto kayanan tin ku kambia di nòmber dor ku ora bai aberiguá kiko e personanan a hasi pa pais ta resultá tin bes ku ta sea pastornan di antes ku no tabata dje kariñoso ei ku pueblo òf hendenan ku den segundo guera mundial no a aktua korekto. Entre 2012 i 2017, un kantidat di 27 nòmber di kaya a wòrdu kambiá na Sur Afrika for di e nòmbernan kolonista di e tempo di apartheid, i a duna e kayanan nòmber di hendenan ku a pasa den kosnan hororoso pa e pais, pero ta pa tur hende keda kòrda kiko nan hendenan mes a pasa den. I pa semper kòrda nan mes hendenan ku a nifiká hopi pa nan pais.

Mi a sigui e reunion di dekolonisashon di siman pasò y mi a nota ku señora Ana Maria Pauletta a pidi pa “move on” for di lokual tabata atendé. Netamente un parlamentario di partido PAR ku pa nan parti Kòrsou ta bira provensia di Hulanda pa kaba. Kual no ta nada personal, pero si ami wak ku kurason pa pais, esei lo no ta e solushon pa kresementu di Kòrsou. Si nos buska historia di pais i no solamente di skabitut, nos lo por bin kompronde kuantu potenshal e pais aki tin. I ta dor di a goberná ku pensamentu kolonista, wak kos enbes di propiedat orgániko mi por komprende ku un hende ke “move on” sin kompronde historia di su propio pais. Nos tin ku kuminsa negoshá i no laga emoshon guia nos. Lamentabel ta ku señora Ana Maria Pauletta ta para grita pa ‘move on’ sin para ketu kiko señora Omayra Leeflang ku su polítika antikuá a hinka enseñansa di pais aden. Pesei awor aki ta for di Facebook so lo e por para grita pidi atenshon paso pueblo di Kòrsou si ta bon konsiente di kiko a sosodé den pasado i si pueblo di Kòrsou sigui hasi su tarea di kas, tipo di hendenan asina ei hamas tin ku haña oportunidat di goberná e pais aki mas. Paso ta hopi daño a hasi pais, bende patria i bende propiedat.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku miembro di Trabou pa Kòrsou TPK,

Sra. Abigaïl Mahalja Boelijn