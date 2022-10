Notisia di polis di djabièrnè 14 di òktober te ku djaluna 17 di òktober 2022 / Politieberichten van vrijdag 14 oktober tot en met maandag 17 oktober 2022

Notisia di polis di djabièrnè 14 di òktober te ku djaluna 17 di òktober 2022

Aksidente entre bus i quad

Riba djadumingu 16 di òktober, alrededor di 7 or di anochi un aksidente entre un quad i un bus a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Ambulans a transportá shofùr di e quad pa hospital pa tratamentu médiko. Dor di e aksidente a sera e kaya i mester a guia tráfiko un ratu. Departamentu di tráfiko ta investigando e kaso.

Kiebro riba tereno di konstrukshon

Riba djadumingu 16 di òktober a drenta keho di kiebro riba un tereno di konstrukshon situá na Kaya Industria. Alrededor di 1.50 or di mardugá, deskonosínan a bai ku un pikòp kolo blanku di marka Mitsubishi, ku na su banda e logo ‘CICC’ riba un fondo blou. Banda di esaki a bai tambe ku dos bateria; un bateria di un hèftrùk i bateria di un kòmprèser. Ta investigando e kaso.

Bringamentu ta kondusí na detenshon

Den oranan di mardugá di djabièrnè 14 di òktober un kaso di bringamentu pisa a tuma lugá den Kaya Grandi. Algu mas lat riba e mesun di a demente e hòmbernan di inisial H.A.C. di 33 aña di edat i J.D.E.R. di 19 aña di edat en konekshon ku violensia públiko, maltrato severo i intento di asesinato. Investigashon den e kaso ta andando.

KPCN i OM ta pidi asistensia

En konekshon ku un kaso di bringamentu ku a tuma lugá den e mardugá di djaweps pa djabièrnè último, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense i Ministerio Públiko ta pidi asistensia di pueblo. No ta tolerá e tipo di aktonan di agresividat i violensia aki.

Bo ta dispone di imágen di vidio fuera di esnan ku a publiká riba medio sosial kaba, e ora ei por manda esaki via e meil adrès politie@politiecn.com. Lo trata tur imágen ku drenta di tal manera ku bo anonimidat ta garantisá. Si banda di esaki bo a mira òf tende algu ku por yuda ku e investigashon, e ora ei bo por mèldu esaki via 715 8000 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Investigashon den e kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 14 oktober tot en met maandag 17 oktober 2022

Aanrijding tussen bus en quad

Op zondag 16 oktober, omstreeks 19:00 uur vond een aanrijding plaats tussen een quad en een bus op de Kaya Internashonal. De bestuurder van de quad werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Vanwege het ongeluk werd de weg afgezet en het verkeer tijdelijk omgeleid. De verkeersafdeling is bezig met het onderzoek.

Inbraak op bouwterrein

Op zondag 16 oktober werd aangifte gedaan van inbraak op een bouwterrein aan de Kaya Industria. Omstreeks 1:50 uur hebben onbekenden een witte pick-up van het merk Mitsubishi met aan de zijkant het logo CICC met blauwe achtergrond meegenomen. Daarnaast zijn er ook twee accu’s ontvreemd; een accu van een heftruck en een accu van een compressor. De zaak wordt onderzocht.

Vechtpartij leidt tot aanhoudingen

In de nachtelijke uren op vrijdag 14 oktober vond een hevige vechtpartij plaats in de Kaya Grandi. De volgende dag werden de mannen met initialen H.A.C. van 33 jaar en J.D.E.R van 19 jaar aangehouden voor openlijke geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag.. Onderzoek in de zaak loopt.

KPCN en OM vraagt hulp bevolking

Naar aanleiding van de vechtpartij afgelopen donderdag op vrijdagnacht vraagt het KPCN en het Openbaar Ministerie de hulp van de bevolking.

Beschikt u over beeldmateriaal anders dan de beelden die al op social-media zijn verschenen, dan wordt u gevraagd deze beeldmateriaal te delen via de politiemail politie@politiecn.com. Alle toegezonden beelden worden zodanig behandeld dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? U kunt zich melden via 715 8000 of anoniem via 9310.

Onderzoek in de zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.