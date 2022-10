Defensie Caribisch Gebied ‘Close Air Support’ trainen met onbemande drones op Curaçao

Joint Terminal Attack Controllers (JTAC) van het Korps Mariniers hebben verschillende tactieken beoefend met de MQ-9 Reaper van de Koninklijke Luchtmacht om zo het aanvragen van gevechtscapaciteit vanuit de lucht te simuleren. De onbemande drone is niet bewapend, maar als dit in de toekomst nodig is omdat er in de wereld een verhoogde dreiging ontstaat, dan is het goed dat de gevechtseenheden elkaars procedures goed kennen.

Trainer Close Air Support (CAS) kapitein der mariniers Rick legt uit:

“We voeren hier een gevechtsvliegtuig gesimuleerd op. De MQ-9 heeft immers geen bewapening. Desondanks konden wij wel de CAS-procedures trainen én de Reaper gebruiken, voor bijvoorbeeld het vinden van de vijand, het maken van accurate coördinaten en het zogenoemde ‘buddy lasen’ waarbij de MQ-9 zijn laser gebruikt om een bom van een ander toestel op doel te krijgen.

Like this: Like Loading...