MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER EKSITOSO TAYER KON PA INTERMEDIÁ ORGANISÁ PA ÁMTENARNAN

WILLEMSTAD – Di 11 te ku 14 di òktober 2022, un total di 85 ámtenar a partisipá na e tayer kon pa intermediá. E tayer a keda organisá pa Direktorado di Asuntunan di Lei i Kasonan Hurídiko (Directie Wetgeving & Juridische Zaken – WJZ) di Ministerio di Asuntunan General i Departamento di Rekurso Humano di Ministerio di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko. Fasilitadó di e tayer tabata The Lime Tree.

Na momento ku para ketu na mediashon, di bia ta pensa na divorsio òf mediashon durante kasonan den korte. Segun Pien Hoogenboom, kabes di Mediashon & Treinen na The Lime Tree, ta importante tambe pa sa kon pa intermediá durante kombersashonnan difísil i kaminda tin frikshon. Konflikto ta parti di vida i hustamente pa e motibu ei ta bon pa sa mas tokante konflikto i kon pa aktua. Esaki ta konta tantu ora ku bo mes tin di antendé ku un konflikto komo ora bo mester asistí otro hende durante un kombersashon fèrfelu. E abilidat pa por intermediá ta similar na tin e abilidat pa komuniká, pero den situashonnan tenso.

Jennifer Pawirodihardjo-Fer di WJZ ta di opinion ku personal di gobièrnu mester atendé ku hopi asuntu di siudadanonan. Tin bia e trabou ku ta ehersé tin gran influensia riba habitantenan. Esaki por resultá den konflikto chikitu, pero tin bia tambe den konfliktonan grandi i serio. Un komunikashon habrí ta importante den kasonan asin’akí i tur partido mester ta dispuesto pa yega na solushon. Komo ámtenar ta bira mas fásil pa dil ku konflikto na momentu ku tin mas konfiansa den e abilidat pa por intermediá. Esei ta kumbiní tantu e siudadano komo e ámtenar mes. Di e forma akí ta krea un ambiente di trabou kaminda tin mas espasio pa huntu yega na solushonnan en bes di krea konflikto. Esaki tambe tin impakto riba e relashonnan di trabou tantu paden komo pafó di gobièrnu. Esaki hasta por tin efekto positivo riba bo relashonnan personal.

Algun reakshon di partisipantenan tabata lo siguiente: “Mi a haña un bon idea tokante kon pa intermediá”, “e tayer tabata útil i edukativo”, “mi por apliká e téknikanan den práktika”.

The Lime Tree ta bai organisá otro aña na Kòrsou un tayer kon pa intermediá pa tur persona ku ta interesá!

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT WORKSHOP MEDIATIONVAARDIGHEDEN MET SUCCES GEORGANISEERD VOOR AMBTENAREN

WILLEMSTAD – Van 11-14 oktober 2022 hebben 85 ambtenaren een workshop mediationvaardigheden gevolgd. De workshop is georganiseerd door de Directie Wetgeving & Juridische Zaak (hierna: WJZ) van het Ministerie van Algemene Zaken en de Human Resources & Organisatie van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening en verzorgd door The Lime Tree.

Als we aan mediation denken dan komt echtscheiding of mediation bij rechtbanken bij veel mensen naar boven. Pien Hoogenboom, hoofd Mediation & Training bij The Lime Tree, vindt dat de vaardigheden echter ook ingezet zouden moeten worden in andere gesprekken waar wrijving of gedoe een rol speelt. Conflicten horen bij het leven en juist daarom is het fijn om inzicht te hebben in conflicten en dan ook nog te weten wat je zou kunnen doen! Als jij zelf een gesprek met gedoe hebt of je begeleidt anderen in zo’n gesprek. Je kunt mediationvaardigheden zien als communicatievaardigheden in situaties waar spanning is.

Volgens Jennifer Pawirodihardjo-Fer (WJZ) heeft overheidspersoneel te maken met burgers in veel verschillende zaken. Meestal heeft ons werk grote invloed op de inwoners van het Land. Dit geeft in sommige gevallen wrijving en soms ook ‘echte’ conflicten. Open communicatie is dan belangrijk en partijen moeten bereid zijn om het conflict op te lossen. Wanneer je als ambtenaar vertrouwen hebt in jouw eigen conflictvaardigheden dan zijn moeilijke gesprekken ineens minder ingewikkeld. En daar heeft iedereen baat bij zowel de ambtenaar als de burger. Er ontstaat een werkomgeving die meer gericht is op gezamenlijk oplossingen vinden en minder op conflict. Dit heeft ook invloed op de werkrelaties binnen en buiten de overheid. Misschien ten overvloede: als je deze vaardigheden beheerst zal dat ook effect hebben op je persoonlijke relaties.

Enkele reacties van deelnemers: ‘ik heb nieuwe inzichten verkregen’, ‘de workshop was nuttig en leerzaam’, ‘de technieken kan ik in de praktijk toepassen’.

Volgend jaar organiseert The Lime Tree een mediationtraining op Curaçao voor iedereen die de smaak te pakken heeft!