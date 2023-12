Bonaire Overheidsgebouwen haalt achterstand jaarrekeningen in

Kralendijk – Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) NV is de eerste dochtermaatschappij van Bonaire Holding Maatschappij (BHM) die up to date is met de financiële verantwoording. De accountant heeft op 20 oktober jl. de jaarrekening 2022 met een goedgekeurde verklaring overhandigd. De cijfers geven aldus de onafhankelijke accountant een realistisch beeld van de financiele situatie van deze vennootschap. Op 11 december a.s. wordt deze in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders door BHM vastgesteld.

Daarnaast is BHM in afwachting van de jaarrekening 2022 van Tourism Corporation Bonaire (TCB), die volgende week samen met een goedgekeurde accountantsverklaring wordt aangeboden. Daarmee is TCB de tweede dochteronderneming van BHM die de achterstand heeft weten in te halen. Normaliter zijn de directies van elke onderneming zelf verantwoordelijk voor het financiele huishouden, echter zowel BOG als TCB hebben ervoor gekozen om de administratie aan BHM uit te besteden. BHM is dankbaar voor het vertrouwen, temeer omdat het beoogde resultaat behaald is.

Verbetering van ‘corporate governance’

Directeur-bestuurder Adely Susana-Jansen is sinds eind 2020 aangesteld om voornamelijk aan de verbetering van ‘corporate governance’ van de nv’s die onder BHM vallen te werken. “Toen ik begon trof ik rampzalige financiële huishoudens aan. De nv’s liepen jaren achter met hun cijfers. De laatst gecontroleerde jaarcijfers waren van 2015. Ik ben dan ook super trots dat het met dochtermaatschappijen BOG en TCB nu dan toch is gelukt om de financiën in zo’n korte tijd op orde te hebben.”





Bonaire Overheidsgebouwen ta eliminá retraso kuenta anual

Kralendijk – Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) NV ta e promé kompania ku ta kai bou Bonaire Holding Maatschappij (BHM) ku ta up-to-date ku responsabilisashon finansiero. 20 Di òktober último, akountent a entregá kuenta anual 2022 ku deklarashon aprobativo. Segun e akountent independente e sifranan ta duna un imágen realístiko di situashon finansiero di e kompania akí. 11 Di desèmber próksimo, BHM ta aprobá esaki den un Reunion General di Akshonista.

Ademas BHM ta na espera di kuenta anual 2022 di Tourism Corporation Bonaire (TCB), ku ta pidiente pa keda entregá otro siman ku deklarashon di akountent aprobativo. Ku esei TCB ta e di dos kompania ku ta kai bou di BHM ku ta logra kita su retraso. Normalmente gerensia di kada kompania mes ta responsabel pa maneho finansiero, pero tantu BOG komo TCB a skohe pa laga BHM keda enkargá ku nan atministrashon. BHM ta gradesido pa e konfiansa, mas ainda pasobra a logra e resultado deseá.

Mehorashon di ‘corporate governance’

For di novèmber 2020 a nombra direktor Adely Susana-Jansen pa prinsipalmente traha na mehorashon di ‘corporate governance’ di e kompanianan ku ta kai bou di BHM. “Tempu ku mi a kuminsá, mi a topa algun atministrashon finansiero desastroso. E kompanianan supsidiario tabata kana hopi tras ku nan relatonan anual. E último relatonan finansiero ku a kontrolá tabata di 2015. P’esei tambe mi ta super orguyoso ku e kompanan BOG i TCB, tòg a logra awor pa den un tempu asina kòrtiku pone nan finansa korportivo na òrdu.”

