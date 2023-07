KÒRSOU TA LAGA FUGRO SONDIA FONDO DI LAMAN / CURAÇAO LAAT FUGRO ZEEBODEM IN KAART BRENGEN

MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER KÒRSOU TA LAGA FUGRO SONDIA FONDO DI LAMAN

Búskeda di lokalidatnan pa pone molinanan di bientu flotante (floating windmills) na laman

WILLEMSTAD – Gobièrnu di Kòrsou ta tuma un paso importante e siman benidero den eksplorá e posibilidat di generá energia ku molinanan di bientu riba laman. Fugro (un empresa spesialisá hulandes) a risibí e enkargo di Gobièrnu di Kòrsou pa realisá un estudio geofísiko di e fondo di laman den awanan rondó di Kòrsou, ku su bapor yamá M.V. Fugro Brasilis. Fugro lo realisá e estudio durante e periodo di 17 pa 29 di yüli di e aña akí.

E estudio ta di suma importansia den Gobièrnu su esfuerso pa produsí energia duradero for di bientu, inkluso hidrógeno bèrdè, komo parti di un transishon energétiko kompleto den nos pais i pa krea e kapasidat di un kadena di produkshon i eksportashon pa entre otro produsí kombustibel limpi. Pa esaki Gobièrnu a firma un MOU ku minister Jetten di Klima i Energia na luna di mei di e aña akí.

Meta di e investigashon ku Fugro lo realisá ta pa kolektá datonan preliminar ku ta nesesario pa identifiká i deliniá kua área ta mas adekuá pa posiblemente keda konsiderá komo lokalidatnan pa konstruí plataformanan flotante di molinanan di bientu ku ta ankrá den fondo di laman. E estudio lo keda realisá usando sensornan di laman hundu, entre otro pa krea un imágen tridimenshonal di e fondo di laman. E área di investigashon ta ekstendé te na frontera di e Zona Ekonómiko Esklusivo di Kòrsou i e fronteranan di Venezuela, Aruba i Boneiru.

Produkshon di hidrógeno bèrdè ku uso di energía renobá for di bientu ta funshoná komo katalisadó pa un transishon rápido di 100% di fuentenan di energia renobá na Kòrsou, miéntras ta krea un potensial konsiderabel pa eksportashon di hidrógeno bèrdè i kombustibel sintétiko, i e posibilidat pa sostené industrianan di energia limpi intensivo.

E ambishon pa bira líder regional den produkshon di hidrógeno bèrdè usando energia di bientu ta resultá for di un estudio realisá pa TNO, un organisashon independiente hulandes ku ta realisá investigashonnan sientífiko apliká. Un estudio inisial a mustra ku Kòrsou, dor di su posishon geográfiko i kondishonnan di tempu, tin un oportunidat úniko pa logra rendementu máksimo den generashon di energia di bientu. Esaki ta forma punto di salida di un trayekto ku ainda ta den fase inisial di eksplorashon di e diferente posibilidatnan i tambe evaluashon di e viabilidat i deseabilidat di e opshonan. E estudio ku Fugro lo realisá ta forma parti di esaki.

Desaroyo i preparashon di e megaproyekto akí i en espesial e esfuerso pa eksplorá posibel lokalidatnan pa e molinananan di bientu, ta keda hasí pa un grupo di trabou konsistiendo di kuater ministerio (Asuntu General, Desaroyo Ekonómiko, Salubridat, Naturalesa i Medio Ambiente, i Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano) i tambe kuater kompanianan di gobièrnu, esta Curoil, Refineria di Kòrsou, Aqualectra i Curaçao Port Authority. E grupo di trabou akí ta responsabilisá na un grupo di direkshon ehekutivo ku ta konsistí di e kuater ministerionan ya menshoná.

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT CURAÇAO LAAT FUGRO ZEEBODEM IN KAART BRENGEN

Verkenning van locaties voor plaatsing ‘floating windmills’ op zee

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid zet komende week een belangrijke stap in het verkennen van de mogelijkheden van het opwekken van energie met windmolens op zee. Het Nederlandse gespecialiseerde bedrijf Fugro heeft van de regering van Curaçao opdracht gekregen om een geofysisch onderzoek uit te voeren naar de zeebodem in de wateren rond Curaçao met haar schip genaamd M.V. Fugro Brasilis. Fugro zal haar onderzoek uitvoeren in de periode tussen 17 juli en 29 juli van dit jaar.

Het onderzoek is cruciaal voor het streven van de regering om met duurzame energie uit wind onder meer groene waterstof te kunnen gaan produceren, als onderdeel van een volwaardige energietransitie in ons land en om een keten van productie- en exportcapaciteit te creëren voor onder meer schone brandstoffen. Hierover sloot de regering in mei van dit jaar een MOU af met de Nederlandse minister Jetten voor Klimaat en Energie.

Het doel van de door Fugro uit te voeren survey van de bodem is het verzamelen van voorlopige gegevens die nodig zijn om te identificeren en af te bakenen welke gebieden vanuit geofysisch perspectief het meest geschikt zijn om eventueel te overwegen als locaties voor de bouw van in de bodem verankerde drijvende platforms voor windturbines. Het onderzoek zal worden uitgevoerd met behulp van onder meer diepwater sensoren om driedimensionaal een beeld te kunnen vormen van de zeebodem. Het onderzoeksgebied is beperkt tot aan de grenzen van de Exclusieve Economische Zone van Curaçao met de grenzen van Venezuela, Aruba en Bonaire.

De productie van groene waterstof door middel van hernieuwbare energie uit wind dient als katalysator voor de snelle overgang naar 100% hernieuwbare energiebronnen op Curaçao, terwijl tegelijkertijd een aanzienlijk exportpotentieel wordt gecreëerd voor groene waterstof, synthetische brandstoffen en het ondersteunen van schone energie-intensieve industrieën.

De ambitie om met behulp van windenergie regionaal leider te worden in de productie van groene waterstof komt voort uit een onderzoek dat is verricht door TNO, de Nederlandse onafhankelijke organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Uit het initiële onderzoek blijkt dat Curaçao door haar geografische ligging en de weersomstandigheden een unieke kans heeft voor maximaal rendement bij het opwekken van windenergie. Het vormt het startpunt voor een traject dat zich nog in de initiële fase bevindt van een verkenning van de mogelijkheden en naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de opties. Het door Fugro te verrichten onderzoek maakt daarvan deel uit.

De ontwikkeling en voorbereiding van dit megaproject, en in het bijzonder de verkenning van de plaatsingsmogelijkheden van de windmolens vindt plaats door een werkgroep bestaande uit vier ministeries (Algemene Zaken, Economische Ontwikkeling, Gezondheid, Natuur & Milieu, en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) en ook vier overheids-NV’s, te weten Curoil, Refineria di Korsou, Aqualectra en Curaçao Port Authority. Deze werkgroep legt verantwoording af aan een bestuurlijke stuurgroep bestaande uit de vier ministers van eerdergenoemde ministeries.

