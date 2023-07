KOMUNIKADO DI PRENSA 335/2023.

15 yüli 2023.

Aksidente ku morto den tráfiko.

Djabièrnè 14 di yüli 2023 alrededor di 20.45’or, Sentral di Polis a risibí informashon di un

aksidente grave ku a tuma lugá riba Kaminda Serapio A. Pinedo i den kua tin dos persona

gravemente heridá.

Na yegada di e unidat di Barber, el a topa den un outo di famia un hòmber tras di stür ku ya

no tabata duna señal den bida.

Den e otro vehíkulo tabatin un dama shofùr heridá i ku tabata keha di hopi doló.

Ambulans a yega na e sítio i a transportá e dama pa Sala di Emergensia di C.M.C., mientras

pa e otro shofùr, lamentablemente ya no por a hasi nada mas.

For di investigashon a sali na kla ku e dama a sali for di un kaya i subi Kaminda Serapio A.

Pinedo, sin duna preferensia na e outo di famia ku tabata bini for di Soto bayendo den

direkshon di Fontein.

Dòkter di polis ku tambe a keda notifiká, a konstatá morto di e hòmber Raishendli Romart

Tielman, nase na Kòrsou dia 8 di aprel 1991.

Personal di Departamentu di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

