Dispensashon general di e prohibishon di tira vürwèrk

22 dec 2023

Relashoná ku kambio di aña, for di 31 di desèmber 2023 te ku 1 di yanüari 2024, ta duna dispensashon general di e prohibishon di tira vürwèrk.

Gezaghèber di entidat públiko Boneiru ta anunsiá ku relashoná ku kambio di aña, for di 31 di desèmber 2023 te ku 1 di yanüari 2024, e ta duna dispensashon general di e prohibishon di tira vürwèrk manera ta stipulá den artíkulo 31 sup 2 di e Ordenansa General di Polis di Boneiru. Pa tira vürwèrk pafó di e periodo menshoná akí riba i pa tira vürwèrk ‘grandi’, manera pagara, ta eksigí un pèrmit.

Tiramentu di vürwèrk no tin mag di tuma lugá dentro di un rayo di 250 meter for di hòspital i institutonan di kuido i edifisionan kaminda ta tene sirbishi di misa. No ta pèrmití pa tira vürwèrk dentro di un rayo di 250 meter for di pòmp di gasolin i sitionan kaminda ta almasená supstansianan eksplosivo i fásilmente inflamabel. Tiramentu di vürwèrk ku ta bai haltu no tin mag di tuma lugá na un sitio ku por kousa peliger pa tráfiko aéreo.

No opstante e dispensashon general akí, tur hende ta keda responsabel pa eventual leshon òf daño ku nan a okashoná na kualke persona, bestia òf bienes. Pa evitá daño i desgrasia, gezaghèber ta hasi un yamada na tur hende pa tene kuenta ku e medidanan di prekoushon i e koutela nesesario. Manera mantené e distansia nesesario na momentu di tira vürwèrk i tira vürwèrk solamente manera e instrukshon di uso ta indiká i bou di ningun sirkunstansia no tira vürwèrk den direkshon di hende òf bestia.

Gezaghèber di entidat públiko Boneiru

