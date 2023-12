Paga tinu: Paga impuesto di turista solamente via e wèpsait ofisial!

21 dec 2023

E úniko wèpsait korekto pa paga e impuesto akí ta tourismtax.bonairegov.com.

‘High season’ na Boneiru ta bai kuminsá atrobe. Entidat públiko Boneiru i Tourism Corporation Bonaire (TCB) ta pidi tur bishitante pa paga tinu bon ora di paga e impuesto di turista (e Visitor Entry Tax). Paga bo impuesto di turista solamente via e wèpsait ofisial! For di 1 di yüli 2022 tur bishitante ku no ta biba na Boneiru tin ku paga un impuesto di turista di 75 dòler, promé ku yegada na nos isla. Mucha te ku 12 aña ta paga 10 dòler. E suma akí ta remplasá e impuestonan bieu pa hotèl i hürmentu di outo.

Bishitantenan mester ta kouteloso ku otro wèpsaitnan ku ke kobra e impuesto akí, e asina yamá rebendedónan. E wèpsaitnan akí no ta afiliá na entidat públiko Boneiru ni na TCB. Hopi biaha nan ta pidi hopi mas tantu sèn pa e mesun kos. Un par di biaha kaba via notisia den prensa i medionan sosial nos a anunsiá kon mester paga e impuesto akí. E úniko wèpsait korekto pa paga e impuesto akí ta https://tourismtax.bonairegov.com. Bo por klek riba e lenk akí via e wèpsait ofisial di TCB https://www.bonaireIsland.com i riba wèpsait di aeropuerto https://bonaireinternationalairport.com.

Polis Sibernétiko di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a indiká ku e wèpsaitnan di rebendedó akí no ta ilegal. Nan ta ofresé e servisio akí komo un empresa privá. Entidat públiko Boneiru i TCB no ta responsabel pa datonan personal ku bo duna e wèpsaitnan akí. Nos ta konsehá bo pa usa solamente e wèpsait ofisial. Di e manera akí bo ta evitá ku bo ta paga di mas i bo datonan ta keda seif.

Entidat públiko Boneiru i TCB ta hasi un yamada na tur kompania aéreo, hotèl, kompania di hür outo i skol di buseo pa duna nan klientenan i nan wéspetnan e wèpsait korekto. Duna den e konfirmashon na boso klientenan i wéspetnan e lenk korekto pa bai e wèpsait ofisial i konsehá nan pa paga e impuesto di turista online promé ku yegada, di manera ku ya kaba nan tin un QR code komo komprobante di pago. Esaki ta yuda e bishitante ku un akseso rápido na nos isla i ta evitá ku bishitantenan ta paga di mas pa e impuesto di turista di Boneiru.

Pa pregunta òf pa mas informashon, manda un email na taxsupport@bonairevisitortax.com.

