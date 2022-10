Gemeenschappelijk Hof van Justitie en Hof van Justitie Suriname hernieuwen samenwerking

Recentelijk hebben de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,

Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dhr. mr. Mauritsz de Kort

en senior-adviseur van het Hof dhr. Andre Steg, een bezoek gebracht aan Suriname,

waarbij een gebruiksovereenkomst getekend werd met dhr. mr. Iwan Rasoelbaks,

president van het Surinaamse Hof van Justitie. De ondertekening betrof een

overeenkomst van gebruik om niet van het digitale zaaksregistratiesysteem dat door het

Gemeenschappelijk Hof van Justitie is ontwikkeld. Hiermee kan het Hof van Justitie

Suriname zijn zaken voortaan digitaal registreren.

De Hof-presidenten hebben verder gesproken over nadere samenwerking waaronder

over opleidingen ten behoeve van rechters en schrijfjuristen en advisering bij het proces

van verzelfstandiging van de bedrijfsvoering van de Surinaamse Hof.

Verder zijn er gesprekken gevoerd met de directeur van het Centrum voor Democratie

en Rechtspleging (CDR), mw. drs. Simone Koole en de waarnemend procureur-generaal,

mw. mr. Garcia Paragsingh. Ook heeft de delegatie van het Gemeenschappelijk Hof

beleefdheidsbezoeken gebracht aan de Nederlandse ambassade in Paramaribo en aan de

president van de Republiek Suriname dhr. Chandrikapersad Santokhi.

Foto onderschriften:

1.

Dhr. mr. Mauritsz de Kort en dhr. mr. Iwan Rasoelbaks tekenen de samenwerkingsovereenkomst

2.

Dhr. mr. Mauritsz de Kort en de president van de Republiek Suriname dhr. Chandrikapersad

Santokh