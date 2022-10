GEW Curaçao ku un programa diversifiká pa 2022

WILLEMSTAD – E tim organisadó di Global Entrepreneurship Week, huntu ku algun partner, djamars atardi a presentá e programa di aktividat pa aña 2022. Un programa hopi diversifiká ku aktividat di diferente organisashon ku a partner bou di e paraplü di GEW Curaçao. E siman pa tira lus riba e empresario, ta un inisiativa du Global Entrepreneurship Network (GEN), e organisashon mama na kua tin mas di 200 afiliá, ta stimulá. Mundialmente GEW ta ser selebrá ya pa 15 aña. Na Kòrsou e aña aki ta e di 8 aña konsekutivo ku GEW ta bai tuma lugá. Global Entrepreneurship Week a bin ta krese asina fuerte ku ya no ta posibel tene tur e aktividatnan den un siman. Ya den luna di September i Oktober tabatin aktividatnan ku a hinka bou di e trayekto ‘Na Kaminda pa GEW Curaçao 2022’. Tantu durante e siman previo na GEW, ku e aña aki ofisialmente ta kore di 14 pa 22 di Novèmber, komo e siman despues tin aktividat. E aki e aktividatnan ta kubri for di Fuik te ku Westpunt. Lo tin bishita di 4 orador internashonal, entre nan e ‘Chairman of the Board di GEN, Jeff Hoffman, ku lo duna un presentashon durante un almuerso. Pa mas detaye e tim organisadó ta hasi un invitashon pa wak nan website www.gewcuraçao.com i e páginanan di Facebook i Instagram riba un base diario.

