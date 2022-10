DSH A INKORPORA BAKUNA DI HPV PA MUCHANAN DI 9 PA 10 AÑA DI EDAT PA AÑA ESKOLAR AKI



Willemstad – Departamentu Salú Hubenil (DSH/UO G&Gz) di Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa a introdusí pa aña eskolar 2022-2023 e bakuna kontra di HPV pa muchanan entre 9 pa 10 aña di edat. Ya pa vários aña kaba DSH a bin ta studia i prepará pa introdusí e bakuna aki den su skema di bakunashon pa muchanan na Kòrsou.

Ta importante pa menshoná ku HPV ta e kousa prinsipal di kanser na boka di matris, anus, vágina i penis. Tambe e ta hunga un ròl grandi den kanser na boka, na garganta i vulva. Banda di esaki dor di HPV bo por haña frèt na e partinan di kurpa menshoná. Por bisa ku di kada sinku (5) persona kuater (4) por haña HPV sigur un biaha den nan bida.

Muchanan ku a nase na 2013 ta bin na remarke e aña eskolar aki. Mayornan ta haña karta via skol ku informashon i formulario pa firma pa duna pèrmit. Bakunashon ta tuma lugá na skol dor di enfermeranan di DSH manera ta kustumber ku tur otro bakuna. Despues di un mínimo di seis (6) luna, lo pasa den e mesun trayekto pa e yu haña su di dos (2) bakuna kontra HPV.

Muchanan di 9 pa10 aña ta bin na remarke pasó den nan desaroyo nan ta krea mihó defensa promé ku drenta adolesensia. Na e edat aki normalmente un mucha no a bin den kontakto ku HPV ahinda. E bakuna ku ta husa na Kòrsou ta e bakuna kuadrivalente HPV. Esaki ta protehá kontra dos tipo di HPV (tipo 16 i 18) ku den mayoría kaso ta kousa kanser na e partinan di kurpa ariba menshoná. Tambe e ta protehá kontra dos otro tipo di HPV (esnan tipo 6 i 11) ku ta kousa frèt na e mesun partinan di kurpa.

Pa introdukshon di e bakuna di HPV a konsiderá investigashonnan sientífiko di e.o. Organisashon Mundial di Salú (WHO). Tambe esnan ekstenso di HPV i kanser na boka di matris na Kòrsou di dr. Desiree Hooi. Ademas a konsultá ku dr. Gomes Bravio (ginekólogo ku spesialisashon den kanser). WHO su meta ta pa redusí kanser kousá pa HPV ku sigur 30% pa e aña 2030. Por logra esaki e.o. dor di yega na un grado haltu (di 90%) di bakunashon kontra HPV. Asosiashon di Dòkternan di Kas (CHV), Fundashon Prevenshon (skrinen kanser na boka di matris) i demas profeshonalnan médiko tambe ta sostené Ministerio di GMN den e desishon pa introdusí e bakuna kontra HPV.

Rònt mundu miones di hóben a risibí bakunashon kontra HPV. Demas organisashonnan mundial di salú manera Centre for Disease and Control (CDC) di Merka i Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Hulanda tambe ta mustra e importansia di e bakuna di HPV. For di aña 2006 te ku awor 44 pais na

Latino Amerika i Karibe a introdusí e bakuna kontra HPV, inkluyendo nos sinku (5)

hermana islanan. No a raportá ningun efekto sekundario grave òf permanente. Efektonan leve ta dura 1-3 dia, kual ta doló kaminda a prek, doló di muskulo/barika/kabes, walmentu di stoma, kansá, keintura.

Pa mas informashon Departamentu di Salú Hubenil ta alkansabel na telefòn 737-0000, via whatsapp na 670-1900 òf via email na info.dsh@gobiernu.cw . Por wak e diferente videonan i flyernan tokante introdukshon di bakuna kontra HPV dor di subi i like e página di Facebook https://www.facebook.com/MinistryofHealthCuracao.