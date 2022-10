GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN BEZOEKT DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op dinsdag 25 oktober heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Wopke Hoekstra, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Daarbij is onder meer gesproken over ontwikkelingen in de internationale betrekkingen van het Koninkrijk die met name ook relevant zijn voor Curaçao.

Bij het gesprek waren ook aanwezig mevr. Yvette van Eechoud, Directeur van de Directie Westelijk Halfrond, dhr. Gerard Schulting, adviseur Koninkrijkszaken, en dhr. Roelof Buffinga, vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken op Curaçao. Tevens was aanwezig mevr. Stella van Rijn, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken van Curaçao.

Op de foto: Dhr. Hoekstra en de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout.