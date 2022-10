Notisia di polis di djaluna 24 di òktober te ku djabièrnè 28 di òktober 2022 / Politieberichten van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022

Notisia di polis di djaluna 24 di òktober te ku djabièrnè 28 di òktober 2022

Kiebro den kas

Riba djadumingu 23 di òktober a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Barakuda. Deskonosínan a kibra drenta entre 12 or di mèrdia i 4.30 or di atardi i a bai ku entre otro un televishon di marka Samsung, un stòfzùiger di marka Inventum, algun joya di marka Buddha to Buddha, un Macbook Apple kolo di plata, un tas di makiahe i algun brel di solo. Ta investigando e kaso.

Outo ta dal den kas

Riba djárason 26 di òktober, alrededor di 11 or di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku a tuma lugá riba Kaminda Djabou. Un outo a kore dal den un otro outo, di kual e shofùr a pèrdè kontròl i a bai dal den un kas. Shofùr di e outo ku a kore dal den e kas i un persona ku tabata den e kas na momentu di e impakto a keda heridá. Ambulans a transportá ámbos persona pa hospital pa tratamentu médiko.

Kiebro den kas

Riba djaweps 27 di òktober a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Hobo. Entre 25 i 26 di òktober deskonosínan a kibra drenta i a bai ku entre otro un ‘Playstation 5’. E kaso ta bou di investigashon.

Akshon di limpiesa di ‘beslag ruimte’(área ku ta kontené artíkulonan konfiská) di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense

Riba djabièrnè 4 di novèmber 2022 KPCN lo organisá un akshon di limpiesa di e área ku ta kontené artíkulonan konfiská (beslag ruimte) di warda di polis Playa. Ta trata di artíkulo òf vehíkulo pa kual tin un poder hudisial pa destruí i ku mester retirá for di tráfiko di forma adekuá.

Komo ku e orígen di sierto artíkulo i vehíkulo ta deskonosí, KPCN ta hasi un petishon na tur doño di artíkulo i vehíkulo konfiská pa mèldu via mail politie@politiecn.com, via telefòn na (+599) 715 8000 òf na warda di polis na Kaya Libertador Simon Bolivar 4.

Komo doño mester mèldu ku un prueba di propiedat i mester kumpli ku e lei- i reglanan pa loke ta trata uso di e artíkulo òf vehíkulo. Por pensa riba por ehèmpel un reibeweis bálido i un prueba di seguro.

Lo destruí tur artíkulo i vehíkulo ku no a rekohé promé ku djadumingu, 30 di òktober 2022, den e akshon di limpiesa riba djabièrnè, 4 di novèmber 2022.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022

Inbraak woning

Op zondag 23 oktober werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Barakuda. Onbekenden hebben tussen 12:00 en 16:30 uur ingebroken en hebben onder andere een televisie van het merk Samsung, een stofzuiger van het merk Inventum, enkele sieraden van het merk Buddha to Buddha, een zilverkleurige Apple Macbook, een make-up tas en enkele zonnebrillen meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Auto rijdt tegen woning

Op woensdag 26 oktober omstreeks 23:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding op de Kaminda Djabou. Door een botsing tussen twee auto’s verloor de bestuurder van één van de auto’s de macht over het stuur en reed tegen een woning aan. De bestuurder van deze auto en de bewoner van de woning raakten gewond. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Inbraak woning

Op donderdag 27 oktober werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Hobo. Onbekenden hebben tussen 25 en 26 oktober ingebroken en hebben onder andere, een Playstation 5 meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Opruimactie beslagruimte Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN)

Het KPCN organiseert op vrijdag 4 november 2022 een opruimactie van de beslagruimte van het politiebureau. Het is mogelijk dat in verband hiermee goederen en voertuigen zullen worden vernietigd. Het gaat dan om goederen of voertuigen waarvoor een rechterlijke beslissing tot vernietiging bestaat en/of die onttrokken moeten worden aan het verkeer.

Van enkele in beslag genomen goederen en voertuigen zijn de eigenaren niet bekend. Om die reden roept het KPCN eenieder op waarvan goederen of voertuigen in beslag of bewaring genomen zijn, zich te melden via mail politie@politiecn.com, via telefoon (+599) 715 8000 of op het politiebureau op Kaya Libertador Simon Bolivar 4.

Als eigenaar dient u zich te melden met een eigendomsbewijs en dient u te voldoen aan alle wetten en regels omtrent het gebruik van uw voertuig of goed. Denk hierbij aan een geldig rijbewijs en bewijs van verzekering.

Alle goederen en voertuigen die op zondag 30 oktober 2022 nog niet zijn opgehaald, worden in de schoonmaak van vrijdag 4 november 2022 vernietigd.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.