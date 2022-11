Veel belangstelling voor de 18de editie CANQATE-conferentie,

met als thema “Een kwaliteitscultuur in het Caribisch gebied:

Zijn we al zover?”

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) heeft de 18de editie

van de CANQATE-conferentie georganiseerd, dat heeft plaatsgevonden van 2

november tot en met 4 november 2022 op de UoC. Het thema van deze editie was

‘Een kwaliteitscultuur in het Caribisch gebied: Zijn we al zover?”

The Caribbean Area Network for Quality Assurance in Tertiary Education, CANQATE,

is een netwerk van externe kwaliteitsborgingsbureaus, accreditatie-organen,

overheidsministeries en instellingen van het Hoger Onderwijs die geassocieerd zijn

met de CARICOM-regio en die werken aan het ontwikkelen en het waarborgen van

de kwaliteit van opleidingen in het Hoger Onderwijs.

Tijdens de conferentie waren er verschillende lokale en internationale sprekers die

hun expertise en ervaring op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs

hebben gedeeld met de deelnemers. Er waren in totaal 162 deelnemers van 14

verschillende landen uit de Caribische regio, zoals Antigua en Barbuda, Aruba,

Barbados, Belize, Curaçao, Grenada, Guyana, Jamaica, Sint Lucia, Suriname en

Trinidad & Tobago, aangevuld met deelnemers uit Canada, Nederland en de

Verenigde Staten.

Naast de plenaire en parallelle inhoudelijke sessies die overdag plaatsvonden, had

de UoC een wervelende avondprogramma samengesteld voor de deelnemers, om

kennis te maken met de cultuur en landschap van Curaçao.

De UoC, als enig lid van de CANQATE binnen het Nederlands Koninkrijk en als enige

nationale universiteit van Curaçao, vindt het zeer belangrijk om continu aandacht te

besteden aan de kwaliteit van het Hoger Onderwijs om zodoende de studenten,

onderwijs op kwalitatief hoog niveau te kunnen aanbieden, die internationaal erkend

is. En, daarbij te blijven voldoen aan de eisen van de Nederlands Vlaams

Accreditatie Organisatie, NVAO.