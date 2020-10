Restaurant Association mist aandacht voor sector.

De vereniging van restaurants op Curaçao is erg ontstemd over het aanhouden van van de avondklok vanaf elf uur ‘s avonds. Dat werd gisteren bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Hoewel hotel- bars en restaurants langer open mogen blijven, moeten de andere restaurants op Curaçao nog steeds om tien uur ’s avonds sluiten. De CRA had gepleit voor een latere tijd voor de start van de avondklok: twaalf uur ’s nachts in plaats van elf uur ’s avonds. Hiermee kunnen restaurants tot tien uur ‘s avonds gasten blijven ontvangen, waarmee nog wat broodnodige omzet gegenereerd kan worden.

De CRA vraagt al langer aandacht voor de penibele situatie van veel restaurants op Curaçao sinds Covid-19. De lockdown en het gebrek aan toeristen geeft al sinds maart financiële druk op zaken in de hospitality. Door de NOW-regeling kunnen personeelsleden (deels) betaald worden, maar omzetten lopen nog steeds terug en veel restaurants hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. In gesprekken met het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft de CRA gevraagd om financiële steun voor de restaurantsector, hierbij wordt het voorbeeld van Nederland aangehaald, waar Tegemoetkoming Vaste Lasten is uitgekeerd.

In de kwestie Truk’i pan is ook nog geen oplossing gevonden. Sinds die open mogen vanaf vijf uur ’s middags is er volgens de vereniging oneerlijke concurrentie ontstaan. Voor restaurants is er strenge regelgeving en een hygiëneprotocol, waar dat voor ondernemers met een Truk’i pan veel minder streng is. Hierdoor hebben de vaste eetgelegenheden veel meer kosten en kunnen zij niet de prijzen hanteren die een foodtruck …. Hierover spreekt de CRA met de overheid, maar blijft beleid uit.

De Curaçao Restaurant Association blijft benaderukken dat de restaurantsector het heel erg zwaar heeft en op deze manier het hoofd niet boven water kan houden. Faillissementen dreigen en daarmee komen veel mensen op straat te staan. De sector vraagt weer om financiële steun en tegemoetkoming in de vaste lasten, maar ook om begrip voor de moeilijke situatie waarin we nu verkeren. Dat komt niet alleen door Covid-19 maar ook door de maatregelen die genomen zijn. De sector doet zijn best om zich aan de corona-maatregelen te houden, waardoor er minder tafels beschikbaar zijn en openingstijden verkort zijn. De overheid zou met compensatie moeten komen in plaats van maatregelen die de restaurants hard treffen.