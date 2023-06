Debat over de Voorjaarsnota

7 juni 2023

De Tweede Kamer debatteert op 8 juni over de Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van het Rijk. Minister Sigrid Kaag en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën komen hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 10.16 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De Voorjaarsnota bevat een bijgewerkte versie van de begroting voor 2023. De nota geeft een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het Rijk en of dit in lijn is met wat er in de begroting is afgesproken door de ministeries. Ook de verwachte plannen, inkomsten en uitgaven voor het jaar erop zijn in de Voorjaarsnota opgenomen. Hierdoor heeft de Tweede Kamer al in het voorjaar een overzicht van de plannen die ze op Prinsjesdag kunnen verwachten en wat dit financieel gezien betekent.

Meevallers en tegenvallers

Meevallers, tegenvallers en beleidswijzigingen gedurende het begrotingsjaar leiden tot veranderingen in de lopende begroting. Deze worden verwerkt in de zogenoemde suppletoire begrotingswetten.

Vragen over kabinetsbegroting

Kamerleden hebben vooraf vragen gesteld aan de bewindspersonen over de begroting, in totaal 672. Deze zijn schriftelijk beantwoord door het kabinet. Tijdens het debat wordt er dieper ingegaan op deze vragen. Enkele voorbeelden zijn:

Klopt het dat de leningen aan Oekraïne saldorelevant zijn geboekt en wat is daar de reden voor?

Kan een overzicht worden gegeven van de bedragen die Nederland per jaar heeft uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking en hoeveel daarvan naar eerstejaars asielopvang is gegaan in de periode van 2012 tot heden?

Hoeveel levert het op als de vermogensbelasting wordt verhoogd naar 35 procent? En naar 36,93 procent?

Hoe houdt deze Voorjaarsnota rekening met de stijgende loonkosten in de zorgsector vanwege de hoge inflatie?

Klopt het dat dit kabinet wil dat er in 2030 geen daklozen zijn? Gaat het kabinet dit doel halen op basis van het huidige beleid?

Is in de Voorjaarsnota ook extra geld uitgetrokken voor Groningen voor het jaar 2023?