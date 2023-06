Beëdiging Sjoerd Warmerdam

7 juni 2023

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op woensdag 7 juni Sjoerd Warmerdam beëdigd als Tweede Kamerlid voor D66. Hij volgt Paul van Meenen op, die op 6 juni afscheid nam van de Kamer.

Sjoerd Warmerdam was al eerder Kamerlid. Hij verving Rens Raemakers in januari en februari 2022. Het nieuwe Kamerlid woont in Amsterdam. Hij was hiervoor programmadirecteur Oekraïne bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds maart 2021 was hij gemeenteraadslid in Amsterdam.

Afscheid Paul van Meenen

Warmerdam volgt Paul van Meenen op, die op 6 juni afscheid nam van de Kamer. Lees meer over het afscheid van D66-Kamerlid Paul van Meenen.