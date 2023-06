Afscheid Kamerlid Paul van Meenen

6 juni 2023

De Tweede Kamer heeft op 6 juni afscheid genomen van Paul van Meenen, die tien jaar Kamerlid was voor D66.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemde het vertrekkende Kamerlid ‘een onderwijsman in hart en nieren’. Zo is zijn motie aangenomen over de herziening van het curriculum in basis- en voortgezet onderwijs. “En natuurlijk zijn er de initiatiefwetsvoorstellen waar je verantwoordelijk voor bent, met als recentste een wet om het leerrecht te verankeren in de nationale wet- en regelgeving”, aldus Bergkamp in haar toespraak.

Veel kennis over het onderwijs

Paul van Meenen heeft door zijn jarenlange ervaring in het onderwijs veel kennis over dit beleidsterrein. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 was hij lijsttrekker van D66. Van Meenen maakt nu de overstap naar de Eerste Kamer.