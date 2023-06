Boto lokal sospecha di trafikashon di hende interseptá riba laman

Djaluna último Sentro Operashonal Marítimo di Wardakosta (MOC) a detektá un boto

sospechoso na sùit di Kòrsou. MOC a detekta na promé instante dos boto ku a topa otro na

parti sùit di Kòrsou, despues un di e botonan a nabegá direkshon di e isla. MOC mesora a

manda un Metal Shark direkshon di e boto sospechoso ku tabata nabegá pa e isla pa kontrola

esaki. Ora e boto di patruya di Wardakosta a yega na e boto sospechoso, e agentenan di

Wardakosta a mira un kantidat di hende na bordo di un boto lokal.

Bou di guía di e boto di patruya, e boto lokal i e hendenan na bordo a ser dirigí pa e pir di

Wardakosta. Na yegada na e pir, e agentenan di Wardakosta a hasi un kontrol riba e boto lokal.

Riba e boto tabatin dos hende hòmber lokal i un mucha muhé venezolano menor di edat. E 3

personanan a ser entregá na Kuerpo Polisial di Kòrsou pa hasi mas investigashon den e kaso

akí.

Lokaal vaartuig verdacht van mensensmokkel onderschept

Afgelopen maandag detecteerde het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de

Kustwacht een verdacht vaartuig ten zuiden van Curaçao. Het MOC had waargenomen

dat twee vaartuigen ten zuiden van Curaçao langszij elkaar waren gaan liggen. Daarna

voer een van de vaartuigen richting het eiland. Het MOC van de Kustwacht heeft direct

na deze detectie een Metal Shark richting het verdachte vaartuig, dat richting het eiland

voer gestuurd. Bij aankomst van de Kustwacht patrouilleboot bij het verdachte vaartuig,

zagen de kustwachters een aantal personen aan boord van een lokale boot.

Onder begeleiding van de patrouilleboot is de lokale boot naar de kustwachtsteiger

gevaren. Eenmaal bij de steiger is er door de kustwachters een controle op het vaartuig

uitgevoerd. Aan boord bevonden zich twee lokale mannen en een minderjarig

Venezolaans meisje. De 3 personen zijn aan het Korps Politie Curaçao overgedragen

voor verder onderzoek in deze zaak.

