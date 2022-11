Dicon un ley cu ta limita uzo di productonan di tabaco na Aruba

ORANJESTAD, Aruba – 07 di november 2022. E problematica di uzo di sigaria y su consecuencianan pa salud ta un problema mundial y diferente pais ta purba limita y regula esaki. Aruba conhuntamente cu Pan American Health Organization (PAHO) siguiendo e strategia ‘Best Buy’ di WHO, na aña 2020 a traha un Plan National di Prevencion cu e meta pa reduci malesanan no transmitibel (NCD’s) manera cancer, diabetes, presion halto,malesa di curazon, obesidad y mas. Un punto hopi importante den e plan di prevencion di NCD’s ta e introduccion di un ley pa regula y limita e uzo di sigaria.

Pa Salud Publico esaki ta un ley hopi importante, mirando cu uzo di sigaria ta dañino no solamente pa e usuario di sigaria cu ta rond di 12.6% di e populacion di Aruba riba 20 aña, pero tambe pa es(nan) cu ta biba of ta den sercania continuo di un of mas persona cu ta huma kendenan ta ser yama e ‘second hand smoker’. Estudionan a demostra cu uzo di sigaria ta hisa e risico di malesanan no transmitibel manera cancer di pulmon, cancer di garganta, COPD, malesa di curazon, diabetes tipo- 2, obesidad y hopi mas pa cual motibo introduccion di e ley aki na Aruba tawata di gran importancia pa salud di nos pueblo.

Hala rosea Libremente, Landsverordening Beperking Tabaksproducten ta na vigor.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw