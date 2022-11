Kòrsou pronto ta bira líder den mundo ku 70% di [rodukshon maksimo di koriente

produsí ku bientu

produsí ku bientuAQUALECTRA I NUCAPITAL TA FIRMA POWER PURCHASE AGREEMENT PA AMPLIA KAPASIDAT DI PRODUKSHON DI KORIENTE KU 21 MW MAS

Willemstad 7 di Novèmber 2022- Aqualectra i NuCapital a firma un Power Purchase Agreement (PPA) resientemente pa ampliashon di e produkshon di koriente pa medio di bientu ku 21 MW mas. Unabes e Parke di Mulina aki kuminsa produsí koriente, Kòrsou lo bira e apsoluto líder den paísnan ku por konta ku 50% di su produkshon ta bin di bientu. Esaki ta hasi Kòrsou un líder den mundo i un modèl pa región. E kapasidat adishonal aki ta kontribui na alsa Aqualectra su kapasidat pa garantisá koriente na nos komunidat. Ampliashon di e kapasidat di produkshon dor di bientu ta forma parti di e transishon energétiko di Kòrsou, ku Aqualectra ta liderá. Na e okashon di e firmamentu di e PPA tantu gerensha di Aqualectra komo NuCapital a enfatisá e konfiansa i bon kolaborashon entre e dos kompanianan. E parke di mulina nobo lo keda konstruí na Koraal Tabak.

Ampliashon di e kapasidat di produkshon di koriente pa medio di bientu ta un di e formanan ku Aqualectra ta introdusí komo parti di Kòrsou su esfuerso pa oumentá su kapasidat di produkshon. Aktualmente 30% di Aqualectra su produkshon anual ta bini di bientu. Esaki ta muchu mas tantu ku hasta un país manera Ulanda. Ku ampliashon di e kapasidat di produkshon di koriente ku 21 MW mas, Kòrsou ta bira un líder apsoluto den mundo. Na mes momentu Aqualectra ta trahando tambe pa kombertí su produkshon ku base fosil pa gas LNG. Esaki lo tin impakto sigur riba e preis di nos koriente riba termino.

Esaki, kombiná ku introdukshon di e ret di distribution inteligente i un bon aliniashon di e situashon nobo, ta duna forma na un transishon energétiko responsabel pa Kòrsou.

Aqualectra i NuCapital ta kolaborá ku otro kaba pa algun aña. NuCapital aktualmente ta operá e tres parkenan di mulina na Playa Canoa i Tera Korá. E tres parkenan aki kombiná tin un kapasidat instalá di 67.45 MW. Awor ku e PPA ta firmá, téknikonan di Aqualectra i NuCapital lo kuminsá ku e trabounan di preparashon pa por realisá e proyekto di gran embergadura aki pa desaroyo di Kòrsou su futuro energétiko. E proyekto aki ta nifika un invershon di US$ 50 mion.

Curaçao staat binnenkort wereldwijd voorop met maximaal 70%

aan stroomproductie afkomstig uit windenergie

AQUALECTRA EN NUCAPITAL ONDERTEKENEN ENERGIE EN AANKOOPOVEREENKOMST WAARDOOR DE STROOM-PRODUCTIECAPACITEIT MET 21 MW TOENEEMT

Willemstad 7 november 2022– Aqualectra en NuCapital hebben onlangs een PowerPurchase Agreement (PPA) ondertekend met als doel het uitbreiden van stroomproductie met een toename van 21 MW door middel van windenergie. Zodra dit Windmolenpark elektriciteit begint te produceren, positioneert Curaçao zich wereldwijd als onmiskenbare leider onder de landen waarvan 50% van hun stroomproductie opgewekt wordt door wind. Wereldwijd zal Curaçao hiermee voorop komen te staan en wordt ons land een toonbeeld voor de regio. De verhoging aan capaciteit draagt bij aan het verstevigen van Aqualectra’s capaciteitaanbod waardoor onze bevolking verzekerd blijft van stroom. Verhoging van de capaciteit door middel van windenergie is onderdeel van de Curaçaose energietransitie waarin Aqualectra een leidende rol heeft. Tijdens het ondertekenen van de energie-aankoopovereenkomst (PowerPurchase Agreement) onderstreepten zowel het management van Aqualectra als NuCapital het wederzijdse vertrouwen en de goede samenwerking tussen de beide bedrijven. Het windmolenpark wordt gevestigd in Koral Tabak.

Het uitbreiden van de stroom-productiecapaciteit door middel van windenergie is één van de methoden die Aqualectra introduceert als onderdeel van haar inspanningen om de productiecapaciteit te verhogen. Momenteel is 30% van Aqualectra gemiddelde jaarlijkse productie afkomstig van windenergie. Dit is zelfs veel meer dan landen, waaronder Nederland. Met het uitbreiden van de stroom-productiecapaciteit door het toevoegen van nog eens 21 MW plaatst Curaçao zich wereldwijd als leidend. Tevens werkt Aqualectra aan het omzetten van op fossiel gebaseerde productie naar LNG gas. Op termijn zal dit ongetwijfeld een impact hebben op onze elektriciteitsprijzen. Dit, in combinatie met de introductie van het intelligente distributienetwerk en het goed uitlijnen van de nieuwe situatie, is hoe de verantwoordelijke energietransitie voor Curaçao vormgegeven wordt.

Aqualectra en NuCapital werken reeds geruime tijd samen. NuCapital exploiteert momenteel de drie windmolenparken gevestigd bij Playa Canoa en Tera Korá. De drie parken hebben gezamenlijk een mogelijke stroomproductie van 67.45 MW. Nu dat de nieuwe PPA ondertekend is, starten technici van Aqualectra en NuCapital met de voorbereidingswerkzaamheden die nodig zijn om dit immense project te verwezenlijken ten gunste van de energetische toekomst van Curaçao. Met dit project is een investering gemoeid van circa US$ 50 miljoen.