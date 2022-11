Cuido Salud Hubenil ta informa riba e saminacion preventivo di salud, desaroyo y bienestar di muchanan na scol.

Aruba –09 November 2022. Pa medio di e articulo aki Seccion Cuido Salud Hubenil (Jeugdgezondheidszorg/JGZ) di Departamento Salud Publico (DVG) kier informa tocante e saminacion preventivo di salud, desaroyo y bienestar di muchanan. Esaki ta tuma lugar manera tur aña na diferente scol rond Aruba.

Saminacion di Salud

Tur saminacion ta wordo haci pa promove y proteha salud y bienestar di muchanan, pa asina mas y mas mucha crece y desaroya saludabel aki na Aruba. E dokternan di Cuido Salud Hubenil ta mesun dokternan cu ta samina y monitoria e salud y desaroyo di baby na Wit Gele Kruis y ta sigui den e periodo escolar. Den e periodo escolar e saminacion ta wordo hasi door di dokternan y enfermeranan di Cuido Salud Hubenil, cu colaboracion di mayornan, scolnan y unda ta necesario lo involucra otro instancianan di cuido. Nos ta pasa na tur scol primario (preparatorio, basico y special) pa ofrece saminacion di salud na grupo di mucha segun e indicacion di scol, cual lo wordo informa na mayornan. E saminacion ta encera parti salud fisico (e.o. peso, largura, motorico, oido, bista, curason etc), parti salud social emocional (su sentimentonan, experencianan, amigonan etc) y tambe informacion di mayor of scol lo por yuda pa cu salud di e mucha. Si ta necesario Cuido Salud Hubenil lo duna conseho of referi e mucha pa asina por ricibi e sosten of ayudo necesario den acuerdo cu su mayornan.

Seccion Cuido Salud Hubenil

E cuido preventivo di Seccion Cuido Salud Hubenil ta cuminsa for di infancia y ta sigui te adolescencia. Nos ta haya importante pa tur mucha crece saludabel y wordo proteha den nan desaroyo y bienestar. Pa cu esaki Seccion Cuido Salud Hubenil ta brinda su aporte, cual ta a base di derechonan di mucha, entre otro: derecho riba un bon cuido di salud, derecho riba enseñanza y tambe derecho riba un nomber y nacionalidad, sin discriminacion y sin exclui niun mucha.

Formulario cu pregunta

Den cuadro di e saminacionnan preventivo di salud na scol, Seccion Cuido Salud Hubenil ta pidi mayor pa jena un formulario cu lo ricibi na scol y entrega esaki na e docente dentro di dos siman.

Obhecion?

Como meta clave y importante nos tur hunto por aporta na un salud, desaroyo y bienestar sano di tur mucha aki na Aruba. Seccion Cuido Salud Hubenil ta spera cu mayornan lo permiti pa nan yiu participa pa wordo samina. Mayornan ta keda importante y involucra den e saminacion. Seccion Cuido Hubenil ta sali for di punto di salida cu tur mayor kier un bon salud y bienestar pa nan yiu cual ta den cuadro di derecho di mucha.

Si mayor/ voogd tin obhecion pa esaki, mester manda esaki den e formulario completamente jena bek pa scol dentro di 2 siman . Por fabor jena nomber completo y fecha di nacemento di e yiu. Den caso cu no entrega e formulario, Seccion Cuido Salud Hubenil ta asumi cu mayor/ voogd ta duna permiso pa e saminacionnan medico di su yiu na scol.

Pregunta?

Si tin cualkier pregunta por contact nos libremente na telefon 522-4200/ 522-4294, via whatsapp 735-2982 of via email jgz@dvg.aw.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw