In hoger beroep levenslange gevangenisstraf en langdurige

gevangenisstraffen opgelegd aan verdachten voor liquidaties in

Sint Maarten.

Philipsburg – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag 1 verdachte

veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en 2 andere verdachten tot langdurige

gevangenisstraffen, omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan liquidaties en pogingen

daartoe in Sint Maarten in de jaren 2018, 2019 en 2020.

De verdachten Sh.P. en R.R. hebben zich schuldig gemaakt aan het plegen van een

moordaanslag op de aanwezigen bij een minimarket in Middle Region op 28 oktober 2019. Op

klaarlichte dag werd een groep mensen, die voor de minimarket stonden, onder vuur genomen.

Daarbij is een willekeurige omstander, I. Brumant, om het leven gekomen. Ook mededader T.

Bass werd bij deze niets en niemand ontziende aanslag dodelijk verwond omdat hij tot

tweemaal toe in de schietbaan is gekomen van de verdachte R.R. Van drie andere aanwezigen

bij de minimarket die ook onder vuur werden genomen, hebben twee mannen schotwonden

opgelopen, de derde is ongedeerd gebleven. Voorts hebben Sh.P. en R.R. zich schuldig gemaakt

aan een poging tot moord op 5 januari 2020 bij een eetgelegenheid in Madame Estate, waarbij

met meerdere vuurwapens is geschoten op personen die zich bevonden in een auto op de

parkeerplaats van de eetgelegenheid.

Het Hof heeft ten aanzien van deze verdachten overwogen dat zij een hecht team van

meedogenloze moordenaars vormden die nietsontziend afrekenden met hun slachtoffers. Het

Hof heeft aan de verdachte R.R. voor deze feiten een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaren

opgelegd.

Aan de verdachte Sh.P. heeft het Hof een levenslange gevangenisstraf opgelegd, waarbij het

Hof heeft overwogen dat in zijn geval de samenleving blijvend tegen hem beschermd moet

worden. Naast de reeds genoemde moordaanslagen, heeft Sh.P. op 5 oktober 2018 bij een

nachtclub in Simpson Bay J. Williams vermoord. Het slachtoffer werd door Sh.P. in koelen

bloede door het hoofd geschoten toen hij na een bezoek aan een nachtclub samen met zijn

vriendin in zijn auto was gestapt.

Voor dit feit heeft het Hof eveneens de verdachte A.W. veroordeeld. A.W. heeft de auto

bestuurd waarin schutter Sh.P. zich bevond. A.W. heeft met zijn auto de auto van J. Williams

geblokkeerd zodat Sh.P. de gelegenheid had om J. Williams te vermoorden. De verdachte A.W.

heeft zich voorts schuldig gemaakt aan een poging doodslag op een parkeerplaats op 22 april

2017 en aan een gewapende overval op een juwelierswinkel in Philipsburg op 29 juni 2015. Van

de verdenking van de gewapende overval op een casino op 7 juli 2017 is hij vrijgesproken. Bij

de oplegging van de straf heeft het Hof overwogen dat niet is gebleken dat A.W. een

meedogenloze moordenaar is zoals de andere verdachten, en dat hij inzicht heeft getoond in

zijn handelen. Het Hof komt mede daarom tot een lagere straf en heeft A.W. een

gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 19 jaar en 10 maanden.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de

Hoge Raad in Nederland in te stellen.