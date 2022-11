GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GOUVERNEUR ONTVANGT STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

WILLEMSTAD – Op 9 november heeft de staatssecretaris van Defensie, de heer Christophe van der Maat, een kennismakingsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Bij zijn bezoek werd de staatssecretaris begeleid door mevrouw Gea van Craaikamp, Secretaris-generaal Defensie en de C-ZMCARIB Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots. Tijdens het bezoek is onder andere gesproken over de ontwikkelingen bij Defensie in het Caribisch gebied en ervaringen met militaire bijstand aan de civiele autoriteiten van Curaçao bij diverse calamiteiten in de afgelopen periode.