CURAÇAO CLEAN UP BRENGT BEZOEK AAN DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op donderdag 10 november heeft het bestuur van de Stichting Curaçao Clean Up (CCU) een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Tijdens het bezoek heeft het bestuur een aantal onderwerpen kunnen presenteren aan de Gouverneur om haar op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken omtrent de CCU. Zo is er gesproken over de opzet van een E-learning educatie pakket en het plaatsen van zogenoemde “recycling centra” waarmee er bewustwording moet komen van het belang van een schoon Curaçao. Ook zijn er verschillende schoonmaakacties besproken zoals bijvoorbeeld op Klein Curaçao en St. Joris. In de afgelopen 10 edities van de Curacao Clean Up heeft de stichting dankzij de inzet van vrijwilligers 3,4 miljoen kilo afval opgeruimd.

Op de foto: Mevr. Lisandra Martis, algemeen bestuurslid, mevr. Jenny Ignacio, algemeen bestuurslid, mevr. Myrthe George-Verhulst, voorzitter, de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout, mevr. Sharo Bikker, Secretaris en mevr. Corinne Senior-van Hal, Penningmeester.