Inspirerende bijeenkomst Caribbean Business Hub met Empowermentcoach Marvin Sutherland

Donderdag 10 november 2022 vond het business event van Caribbean Business Hub plaats in de statige zaal van het Curacaohuis, het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curacao. Caribbean Business Hub is het platform voor ondernemers, investeerders en professionals die affiniteit hebben met Caribbean, Europa, Zuid-& Midden-Amerika, De opkomst was kleurrijk en divers, met bestaande- en nieuwe leden.

Met een spetterende opening ging Nico de Visser, voorzitter van Caribbean Business Hub, in op de uitdagingen in tijden van crisis die tegelijkertijd ook kansen bieden. Door meer samen te werken staan we sterker en zullen we succesvol zijn, ook in tijden van crisis.

Xavier Prens, de onlangs aangetreden directeur van Curacaohuis, het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curacao in Den Haag verwelkomde kort en krachtig namens de Gevolmachtigd minister Carlson Manuel, alle aanwezigen. Hij gaf aan dat het Curacaohuis de samenwerking tussen overheid en ondernemers waardeert en stimuleert. Hij hoopt vaker gastheer te zijn voor dit soort bijeenkomsten.

Daarna leidde Marvin Sutherland, de bekende Arubaanse trainer en coach, Mr Empowerment, een zeer interactieve sessie. De aanwezige ondernemers inspireerden elkaar door het delen van inzichten, kennis en contacten. Duidelijk was de intentie om samen meer te doen, succes te combineren met maatschappelijk belang en evenwicht te zoeken tussen zakelijk en prive. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over het empoweren van vrouwelijke ondernemers, het organiseren van ontbijten voor scholieren, het organiseren van financiële zorgverlening en het verbeteren van toegankelijke medische zorg. Ondernemers en professionals voelden het enthousiasme en saamhorigheid. Het bestuur van Caribbean Business Hub zegde toe om samen met Marvin Sutherland speciaal voor hun leden in Nederland en op de Caribische eilanden, een Mastermind groep te vormen om deze samenhorigheid vast te houden en overheid en bedrijfsleven samen sterker te maken.

Corinne Hernandez-Croes sloot namens het bestuur af met het dankwoord en de oproep om zich aan te sluiten bij CBH. De avond werd vervolgd met een tropisch buffet en gelegenheid tot netwerken. Diverse ondernemers wisten elkaar snel te vinden en vervolgafspraken te maken. Bestuursleden en oprichters Corinne en Germaine Hernández -Croes (NQcosmetics/Beautyhouse Rotterdam), Nico de Visser (Fidindagroep) en Lionel Martijn (o.a. directeur OCAN) kijken samen met de ondernemers terug op een succesvolle netwerkavond.

Met dank aan Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao en Nico van der Ven (fotografie Nivenpress)