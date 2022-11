(3 Video) Kon outomobilistanan ta pasa den awa i muha peatonnan kantu di kaminda sin tin kunes

Un berguensa kon pa años gobiernunan di turno ta bira lomba pa komunidat, aña tras di aña habitantenan den e kaya Granaataapelweg ta sklama pa maske basha algun truk di grijs pa alivia e situashon aki ora awa seru ta kai i asta ora e no ta kai mirando e burakunan ku tin den e kaya. Mester bisa si ku kuminsamentu di aña a bin basha asvalt ku a kita for di un otro kaminda i bin pone den Granaatappelweg pero tin ku bisa ku si no hasi e trabou bon ta tantu bal. E motibu di e kaya ta yena ku awa paso e kaya no tin un afloop ku ta pone ku e awa ta bai i ta keda para i haña mas i mas buraku. A koba un pos pa chupa e awa pero nos ekspertonan di VVRP ta parse ku no ta na altura ku e area di Dominguito ta asina satura ku awa kaba i ta pone ku e pos no ta chupa e awa. Ora bo wak e video di kon e awa ta yena i para den e kaya, abo komo lesado mes ta tuma nota ku mester yena e kaya ku grijs pa e awa no keda para i pa e kaminda risibi un afloop pa awa por sigui su kaminda bai rooi. Tristu ku personanan di edat ta bai buska nan ñietunan for di KDV (opvang) i ta wordu muha ku awa sushi ku tin para riba kaminda, tur tur dia e outomobilistanen sin eskrupulo ta pasa i muha 1 of 2 hende. Un problema di años ku nigun minister di turno no tin e kurashon pa atende komo debe ser i ta laga su ekspertonan uza e hanchi (kaminda) pa pruebanan sin sinti ku ta gasta sen di nos komunidat bin ku kos nan ku no tin sentido pa bisa ku algu a ser hasi den e kaya. Wak e video nan i realisa bo mes kon fasil ta pa drecha e kaya aki ku algun truk di grijs i nivela e kaya di tal manera ku awa no ta keda para aden. Drecha e situashon for di prome biaha i no keda bai bin i gasta sen riba un kos ku for di prome biaha mester hasi e bon i kla.

