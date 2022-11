Fotógrafo Bea Moedt ta desvelá su buki ‘Curaçao, My lasting love affair’

Willemstad – Djamars 15 di Novèmber, durante un enkuentro na Landhuis Bloemhof, fotógrafo Bea Moedt a desvelá su buki di potrèt ‘Curaçao, My lasting love affair’. Ku e buki Bea Moedt ke ekspresá su gratitut i gran amor pa Kòrsou, ku e ta yama su kas for di 1993, i henter komunidat, pa e hecho ku e por a kapturá ku su kamará momentunan i eksperenshanan úniko ku bida na Kòrsou ta ofresé. Ta na Kòrsou e la saka tantísimo di su potrètnan renombrá i popular. Alabes, pa medio di e buki, Bea ta rekoudá fondo pa Hospice Arco Cavent, kaminda personanan ku ta sufri di malesa terminal i no ke òf por biba na kas durante e último fase di nan bida, por haña kuido i atenshon den un esfera doméstiko. Bea Moedt tin un malesa terminal i tambe ta hospedá na e Hospice Arco Cavent. E la hasi’é su ophetivo pa rekoudá sèn p’asina mas hende por haña akseso na e kuido speshal akí.

A selebrá desvelo di e buki na Landhuis Bloemhof den presensia di famia, amigu, boluntarionan di Hospice Arco Cavent i e spònsernan ku a yuda produsí e bukinan. Durante e enkuentro tabatin diskuro dor di miembro di hunta di Stichting Bea Moedt, sra. Annemiek van Rooij, i Gerente di Fundashon Hospice Arco Cavent, sra. Rianne van Gestel.

Bea Moedt ya pa algun aña ta sufri di malesa di pulmon i e último añanan tambe ta sufri di kanser di pulmón. For di luna di aprel e aña aki Bea Moedt ta permanesé na Hospice Arco Cavent. Bibando na e hospice e la realisá ku mester di fondo pa mas persona por haña akseso na un hospice. Inisialmente e la kuminsá buska mas sosten pa medio di un crowd-funding via su Facebook, p’asina rekoudá fondo pa e hospice. Despues Bea Moedt a tuma e paso pa produsí un buki ku e potrètnan mas impreshonante ku e la yega di saka ku ta relatá su eksperenshanan na Kòrsou for di e ángulo ku ta típiko pa e fotógrafo premiá lokal i internashonalmente. E la forma su tim di 4 persona i huntu nan a realisá e buki den 7 luna, di kua e produkto final a impreshoná tur esnan presente.

Bea tabata tin komo vishon pa krea un ‘flow’ den e buki kaminda e imáhennan ta konta un historia. Pa medio di kombinashonnan di koló, imahennan den moshon, aspektonan típiko i kultural, ekspreshonnan di emoshon, tópikonan otro for di lo diario òf tabú, kombinashon di aspektonan manera koló i moveshon i mas tópiko ku ta ‘trigger’ e persona ku ta pasa den e buki. Pero e lokual ku Bea ke kòrda hende ta pa realmente para ketu ku gratitut na e momentunan bunita ku nos ta bendishoná ku’né. E ke inspirá, tantu den su buki komo via otro plataforma, pa kada un di nos eksperenshá bida por kompletu. Al fin al kabo, ‘Life is what happens while you’re making other plans’. Mientras ku bo ta trahando bo plannan, bida ta ofresé bo yen otro sorpresa. I nétamente esaki Bea a inkorporá den su buki, kaminda kada página ta sorpresá bo. A traha un kantidat di 1500 buki pa benta, ku kua lo rekoudá sèn pa Hospice Arco Cavent. Ta bende e buki di Bea Moedt ‘Curaçao, My lasting love affair’ na diferente boekhandel rònt Kòrsou i online via www.beamoedt.com.