SER ta konsehá riba proposishon pa oumentá suèldu mínimo

WILLEMSTAD, 15 di novèmber 2022 – Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a emití awe su konseho na Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) señora mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia riba e proposishon pa un oumento di salario mínimo legal. E konseho aki a ser aprobá den e reunion plenario di SER, ku a tuma lugá djabièrnè 11 di novèmber último.

Dia 12 di sèptèmber 2022 e órgano konsultivo a risibí un petishon di Minister Larmonie-Cecilia pa konsehá riba un konsepto di un dekreto ministerial, ku efektonan general, pa adaptá e montante di salario mínimo pa ora, manera stipulá den artíkulo 9 di e ordenansa nashonal riba suèldu mínimo (P.B.1972, no. 110). Den su petishon e mandatario ta ekspresá su deseo pa (1) ahustá suèldu mínimo bruto pa ora na nivel di supsistensia kalkulá, (2) promové partisipashon laboral di esnan ku no ta trahando i (3) mitigá e efektonan negativo di kaida di poder atkisitivo (forsa di kompra) di e produkto interno bruto (PIB) pa medio di mantenshon di forsa di kompra di un parti di trahadónan di Kòrsou.

Di akuerdo ku e ordenansa nashonal riba suèldu mínimo, promé ku tuma un desishon riba ahuste di suèldu mínimo, SER ta haña oportunidat pa konsehá riba e tópiko aki.

SER adviseert over voorgenomen verhoging van het minimumloon

WILLEMSTAD, 15 november 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) mw. mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia over de voorgenomen verhoging van het bruto wettelijk minimumloon. Het advies is in de plenaire raadsvergadering van vrijdag 11 november jongstleden vastgesteld.

Op 12 september 2022 kreeg het adviesorgaan een verzoek van de minister om te adviseren over een ontwerp van een ministeriële regeling, met algemene werking, tot wijziging van het bedrag van het minimumuurloon, bedoeld in artikel 9, eerste lid, tweede lid, onderdeel c, derde lid, onderdeel c en vierde lid, onderdeel c, van de Landsverordening minimumlonen (P.B.1972, no. 110).

Aan dat adviesverzoek ligt ten grondslag de wens van minister Larmonie-Cecilia om (1) het bruto minimumuurloon in overeenstemming te brengen met het berekende bestaansminimum, (2) de arbeidsparticipatie van niet-werkenden te bevorderen en (3) om het negatieve effect van de koopkrachtdaling op het bruto binnenlands product (BBP) te matigen door middel van koopkrachtbehoud van een deel van de werkzame bevolking van Curaçao.

Ingevolge de Landsverordening minimumlonen wordt, alvorens een beslissing wordt genomen over een minimumloonaanpassing, de SER in de gelegenheid gesteld hierover te adviseren.

SER Curaçao advises on proposed minimum wage increase

WILLEMSTAD, November 15, 2022 – The Social and Economic Council (SER) of Curaçao today issued its advice to the Minister of Social Development, Labor and Welfare (SOAW) Ms. Ruthmilda Larmonie-Cecilia on the proposed increase of the gross legal hourly minimum wage. The advice has been adopted in the plenary council meeting held last Friday, Nov. 11, 2022.

On September 12, 2022, the advisory body received a request from the minister to advise on a draft ministerial decree, with general effect, amending the amount of the minimum hourly wage, referred to in article 9, first paragraph, second paragraph, part c, third paragraph, part c and fourth paragraph, part c, of the National Ordinance on Minimum Wages (P.B.1972, no. 110).

Underlying that request for advice is Minister Larmonie-Cecilia’s desire (1) to bring the gross minimum hourly wage in line with the calculated subsistence level, (2) to promote the labor participation of those not working, and (3) to mitigate the negative effect of the drop in purchasing power on the gross domestic product (GDP) by means of maintaining the purchasing power of part of Curaçao’s working population.

Pursuant to the National Minimum Wage Ordinance, before a decision is made on a minimum wage adjustment, the SER is given the opportunity to give advice on the matter.