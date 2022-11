Departamento di Salubridat Públiko ta hasi yamada pa no mishi ku Giant African Land Snail

11/18/2022

Den bario di Republiek e siman akí nan a topa ku e Giant African Land Snail (Lissachatina fulica).

Departamento di Salubridat Públiko ta konfirmá esaki. Ta di promé biaha ku ofisialmente nan ta konfirmá presensia di e kokolishi akí na Boneiru.

Originalmente e kokolishi akí ta prosedente di Wèst Afrika, pero pa hopi aña kaba e ta aparesé den region karibense tambe, manera na nos isla besiña Kòrsou. E kokolishinan akí por a drenta Boneiru na diferente manera, por ehèmpel ku un kargashon di mata òf tera pa mata.

E espesie di kokolishi akí tin ora por tin un parásito huntu kuné ku por hasi hende malu. Pa e motibu akí Salubridat Públiko ta konsehá pa no mishi ku e kokolishi akí òf his’é ku man sin hantskun. Ora ku bo mishi ku e kokolishi bo por hiba e parásito, si e ta presente serka e kokolishi, via bo man na bo boka i di e manera akí e por hasi bo malu. P’esei den kaso di kontakto ku e kokolishi akí ta importante pa mesora laba bo mannan bon ku awa i habon.

Den naturalesa semper bakteria, vírùs i parásito por keda transmití via bestia i mata riba hende. Esaki por sosodé via kuminda tambe. Pa e motibu akí semper ta importante pa promé ku prepará kuminda laba man bon, laba bèrdura i fruta bon, herebé òf hasa karni sufisientemente i no mishi ku bestia di mondi, inkluso kokolishi, ku man sin hantskun.

Diferente departamento enbolbí di Entidat Públiko Boneiru ta monitoreando e situashon. Ora ku tin mas informashon tokante e kokolishi akí na Boneiru, nos lo anunsiá esaki.

Afdeling Publieke Gezondheid roept op Giant African Land Snail niet aan te raken

18 november 2022

In de wijk Republiek is deze week de Giant African Land Snail (Lissachatina fulica) aangetroffen.

Dat bevestigt de afdeling Publieke Gezondheid (PG). Het de eerste keer dat de aanwezigheid van deze slak officieel is bevestigd op Bonaire.

Oorspronkelijk komt deze slak uit West Afrika maar het komt al jaren ook voor in de Caribische regio, zoals ook op buureiland Curaçao. Deze slakken kunnen op verschillende manieren Bonaire binnen zijn komen, bijvoorbeeld met een zending planten of potgrond.

Deze slakkensoort kan soms een parasiet bij zich kan dragen die mensen ziek kan maken. PG adviseert daarom deze slak niet aan te raken of op te pakken met blote handen. Door de slak aan te raken kan de parasiet, als deze aanwezig is bij de slak, via de hand naar de mond worden gebracht en op deze manier iemand ziek maken. In het geval van contact met deze slak is het daarom belangrijk de handen meteen goed te wassen met water en zeep.

In de natuur kunnen via dieren en planten altijd bacteriën, virussen en parasieten worden overgedragen mensen. Dat kan ook via voedsel. Daarom is het altijd belangrijk om ook vóór het klaarmaken van eten de handen goed te wassen, groente en fruit goed af te spoelen, vlees voldoende te koken of bakken en wilde dieren inclusief slakken niet met blote handen aan te raken.

De situatie wordt gemonitord door verschillende betrokken afdelingen van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Als er meer informatie is over deze slak op Bonaire zal dit bekend worden gemaakt.