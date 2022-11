Entidat públiko boneiru ta ofresé kurso grátis na fundashon forma

OLB biedt gratis cursussen aan bij Fundashon FORMA

Het openbaar lichaam Bonaire wil een veerkrachtige en gezonde toerisme sector promoten, waarbij de focus ligt op het kwaliteitstoerisme. Ons ‘Tourism Recovery Plan’ stelt bovendien dat participatie van de gemeenschap in de ontwikkeling van het toerisme en behoud van de lokale identiteit en cultuur, essentieel is voor het creëren van een duurzame toeristische bestemming.

‘Het beoogde kwaliteitstoerisme moet niet alleen de bedrijven en de toeristen, maar juist ook de lokale bevolking ten goede komen. Nu zit er vaak nog een gat tussen de gevraagde kwaliteit en de beschikbare krachten op het eiland om deze kwaliteit te leveren’ geeft Gedeputeerde Thielman aan. ‘Om de ontwikkeling van de lokale kennis te bevorderen heeft het Openbaar Lichaam Bonaire het mogelijk gemaakt om bij Fundashon FORMA volledig gefinancierde cursussen te volgen, in samenwerking met TCB en BONHATA’.

De cursussen zijn in eerste instantie gericht op de toeristische sector, maar iedereen mag zich inschrijven, ook mensen die in een andere sector werken en interesse hebben om in de toeristische sector te gaan werken. Volgend jaar willen we de cursussen uitbreiden naar andere sectoren. Aanmeldingen om in aanmerking te komen voor de gratis cursussen lopen via Fundashon FORMA. Men kan voor meer informatie contact opnemen met Pamela Beukenboom.

Inmiddels heeft er een eerste training plaatsgevonden; sociale Hygiene/HACCP/Food Security waarbij de deelnemers de training succesvol en met een certificaat hebben afgesloten. ‘Met deze cursus leren wij niet alleen de gasten en het bedrijf beschermen voor ongewenste situaties, maar ook onszelf. Ik heb veel geleerd tijdens deze cursus en ben dankbaar voor deze mogelijkheid’ aldus één van de cursisten.

In de eerste week van december starten vier nieuwe cursussen. Meer informatie is te vinden op de flyer. Het aanbod van de cursussen zal in de loop van volgend kalenderjaar worden uitgebreid. Volg Openbaar Lichaam Bonaire, Gobièrnu di Boneiru, Fundashon FORMA, Tourism Corporation Bonaire en BONHATA op Facebook om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

*er is een gelimiteerd aantal deelnemers per cursus.

Voor meer informatie:

Contact: Pamela Beukenboom

Mailadres: cursussen@fundashonforma.com