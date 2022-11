OceanChild su single nobo ´Poet of the Islands´

Dorette Pauptit ta lansa su promé album kompletu ku single nobo

E single nobo di OceanChild ´Poet of the Islands´ a ser skirbí pa Dorette Pauptit na Korsou basá riba un teksto di singer/songwriter Alan Burnside. Un anochi ketu rondoná pa zumzum di kriki, e músika a surgi spontanio. Por sinti e vibe relahante di e nochi aki den e kantika: un anochi Karibense suabe, kanta huntu na kampvür kantu di laman, e sintimentu dushi di a yega kas.

Pasobra asina ta sinti semper pa Dorette ora e baha avion riba tera di Kòrsou. Ela pasa su hubentud na Kòrsou di 1974 pa 1981, ela bai skol na Peter Stuyvesant College i despwes ela bai studia na Ulanda. For di e tempu ei e ta bishitá nos isla regularmente.

OceanChild ta konsistí di Dorette Pauptit i Lode de Roos. Huntu nan ta krea i produsí kantikanan den diferente estilo rekonosibel, prinsipalmente ´easy listening´. OceanChild ta spera di trese hende den ekstashon i di inspira nan.

Na Ulanda a graba e kantika den studio di Westcoast Productions. E gitara akústiko di Evert Veldkamp, e perkushon di Andrei Russo, i keys i solo melodica di Lode de Roos, ta rondoná e kansion modesto di Pauptit.

Por skucha ´Poet of the Islands´ riba YouTube i Spotify. E kantika aki ta número titular di e kolekshon di OceanChild ku entre otro: ´Save it for a Lifetime´ (2019), i ´Disfrutando di Laman´ (2022). E dos delaster aki ta selebra e amor di OceanChild pa Dushi Kòrsou. Por haña e videonan kolorido riba YouTube.

Pa mas informashon, por wak www.OceanChild.info