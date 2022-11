Lansamentu di buki ‘Marka Indjan’ di Delno (Denchi) Tromp dia 25 di novèmber 2022 na Biblioteka Públiko Boneiru

11/23/2022

Lansamentu di e buki ‘Marka Indjan’ di Delno (Denchi) Tromp ta tuma lugá den kolaborashon ku Biblioteka Públiko Boneiru.

Ta tene lansamentu di e buki dia 25 di novèmber na Biblioteka Públiko Boneiru na Kaya Gramèl s/n di 17:00or pa 18:30or i tur hende ta kordialmente bon biní. Den e buki ta para ketu na pintura di indjan i e diferente áreanan kaminda e poblashon indígeno a laga marka atras na Boneiru. Despues ta sigui tambe un eksposishon di e buki ku públiko por bishitá te ku e promé siman di yanüari 2023 durante orario regular di biblioteka.

E buki ‘Marka Indjan’ ta un regalo spesialmente pa alumnonan di grupo 5 te 8 na Boneiru. Den e buki tin 39 pintura di indjan ku Denchi a prosesá gráfikamente. Den e buki ta para ketu tambe na e diferente áreanan kaminda e poblashon indígeno a laga marka atras na Boneiru. Na papiamentu esakinan yama ‘Marka Indjan’. Te ainda por mira algun di e markanan akí na sierto partinan na Boneiru. E markanan akí ta rekonosibel, pasobra nan ta pintá ku e mesun kolónan, esta korá kimá òf pretu.

‘Ta importante pa nos rekòrdá nos poblashon indígeno i e herensia balioso ku nan a laga pa nos’, asina Denchi ta bisa tokante e buki. Tur kabes di skol, dosente i mayor ku ke sa mas tokante e buki tambe ta kordialmente bon biní na lansamentu di e buki i na e eksposishon.

Publikashon di e buki ta un inisiativa di Delno (Denchi) Tromp i a bira posibel mediante un kolaborashon ku ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia área karibense, Rijksdienst Caribisch Nederland i Biblioteka Públiko Boneiru. Ta presentá e buki den e idiomanan papiamentu, ingles i hulandes. Na ingles título di e buki ta ‘Indigenous Markings’ i na hulandes ‘Inheemse Sporen’.

Boeklancering ‘Marka Indjan’ van Delno (Denchi) Tromp 25 november 2022 bij Openbare Bibliotheek Bonaire

23 november 2022

In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Bonaire vindt de boeklancering plaats voor het boek Marka Indjan van Delno (Denchi) Tromp.

De boeklancering wordt gehouden op 25 november bij de Openbare Bibliotheek Bonaire aan de Kaya Gramèl z/n van 17:00 tot 18:30 en iedereen is van harte welkom. In het boek wordt stilgestaan bij rotstekeningen en de verschillende gebieden waar de inheemse bevolking sporen hebben achtergelaten op Bonaire. Ook volgt aansluitend een expositie van het boek die te bezoeken zal zijn voor publiek tot en met de eerste week van januari 2023 tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek.

Het boek ‘Marka Indjan’ is een geschenk speciaal voor scholieren (groep 5-8 ) van Bonaire. In het boek zijn er 39 rotstekeningen die grafisch bewerkt zijn door Denchi. Ook wordt in het boek stilgestaan bij de verschillende gebieden waar de inheemse bevolking sporen heeft achtergelaten op Bonaire. In het Papiamentu heten die “Marka Indjan”. Een aantal van deze markeringen zijn nog te zien op sommige plekken op Bonaire. Deze markeringen zijn herkenbaar omdat ze gemaakt zijn met dezelfde kleuren; met name donkerrood of zwart.

“Het is belangrijk om de inheemse bevolking en de waardevolle erfenis die ze ons hebben nagelaten te herinneren.” Zo zegt Denchi over het boek. Alle schooldirecteuren, schoolleiders, leerkrachten en ouders die graag meer over het boek willen weten zijn ook van harte welkom bij de boeklancering en expositie.

De uitgave van het boek is een initiatief van Delno (Denchi) Tromp en is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met OCW Caribisch gebied, Rijksdienst Caribisch Nederland en de Openbare Bibliotheek Bonaire. Het boek wordt gepresenteerd in de talen Papiamentu, Engels en Nederlands. In het Engels luidt de titel van het boek ‘Indigenous Markings’ en in het Nederlands ‘Inheemse Sporen’.