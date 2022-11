MINISTERIO KONSERNÍ TRÁFIKO, TRANSPORTE I PLANIFIKASHON URBANO MINISTER COOPER TA RISIBÍ SEKRETARIO DI ESTADO. SRA. VAN HUFFELEN NA METEO

Willemstad – Riba djamars 22 di novèmber, Minister Charles Cooper a risibí Sekretario di Estado, Sra. Van Huffelen na Servisio Meteorológiko Kòrsou. E meta di e bishita aki tabata pa mustra Sra. Van Huffelen e desaroyonan ku Kòrsou ta hasiendo riba e tereno di kambio di kima.

Na Kòrsou, nos a kuminsá atendé ku e trayekto di klima for di 2015 ku Kòrsou su partisipashon na e delegashon di Reino Hulandes na COP. For di tempu ei, Kòrsou ta trahando pa subi e resistensia kontra e krisis di klima.

Kòrsou tabata tin diferente adelanto konkreto. Nos a traha riba diferente tema, i resien a lanta e struktura gubernamental, den forma di e Plataforma di Kambio di Klima, pa por atendé mas mihó ku e aspekto di klima, i pa por monitoriá i stimulá partisipashon den esaki.

Pa loke ta sierto tópikonan, tin plannan traha kaba. Por menshoná maneho di energia, firmamentu di e MOU Zero emission Medium and Heavy Duty vehicles, i maneho di awa ku pronto Konseho di Minister lo trata.

Kòrsou ta prepará su mes tambe pa e fase di implementashon. Den mundu ta mira Kòrsou komo un pais riku, mirando ku nos ta parti di Reino Hulandes. Pa e motibu aki, nos no ta bini na remarke pa finansiamentu riba e tereno di klima for di diferente fondonan internashonal. Pa e motibu aki, nos mester ta kreativo. Nos ta sera aliansa ku otro paisnan pa por risibí yudansa. Tambe nos ta kompartí nos konosementu ku diferente fora pa por desaroyá konosementu. Pero esaki so no ta sufisiente.

E mundu internashonal ta mustra nos bèk na Hulanda komo pais ku por finansiá Kòrsou, i nos mester yega na diskutí e tópiko aki tambe. Minister Charles Cooper ta spera ku atraves di e komberashon, huntu ku e miembronan di e Plataforma di Kambio di Klima Kòrsou, lo yuda pa krea konsiensia i pone e rekisitonan na lugá pa por sigui diskutí riba e tópiko aki.