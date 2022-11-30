Análisis di krímennan di impakto haltu.
KOMUNIKADO DI PRENSA 562/2022
29 novèmber 2022
Análisis di krímennan di impakto haltu.
Departamentu di Komunikashon i Prevenshon
KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ
Den e periodo di 21 novèmber pa 27 novèmber 2022, polis a registrá i a analisá e siguiente
aktividatnan kriminal.
Atrako
Kantidat: 3
Orario: entre 18.15’or pa 03.00’or.
Sitio: Kolonia, Oostburgstraat, Mahuma Kaya G.
Ladronisia di vehíkulo
Kantidat: 4 (2 intento)
Orario: entre 06.00’or pa 01.00’or.
Sitio: Brakkeput Abou, Telamonstraat.
Kiebro den kas
Kantidat: 18
Orario: entre 11.00’or pa 15.00’or.
Sitio: Pamirweg, Camelia Residence, Kaya Livorno, Bankwerkers Weg (2x), Kaya Macario M.
Prudencia, Carawaraweg, Groot Sta. Martha, Groot Sint Joris, Brakkeput Ariba, Kaya
Barbera, Saturnussttraat, Lelienberg, Kaya Isaak, Kaya Lima,Montezumaweg, Dividiviweg,
Kaya Cacique De Manaure.
Partikularidat: Dor di kibra porta i bentana(mayoria).
Kiebro den negoshi
Kantidat: 2
Orario: entre 06.30’or pa 09.01’or.
Sitio: Kaya Jombi Mensing, Kaya Buena Vista.
Partikularidat: Dor di kibra porta.
Kiebro den/na outo
Kantidat: 8
Orario: Entre 06.00’or pa 11.00’or / entre 17.00’or pa 23.00’or.
Sitio: Rio Canario, Cyprusweg, Caracasbaai, Bivak, Donckerstraat, Gouveneur van Landberge
Weg, Zuid Choloma, Adrès no registrá.
Violensia relashonal
Kantidat: 9
Orario: entre 00.00’or pa 05.00’or / 15.00’or pa 18.00’or
Sitio: Klein Marchena, Wishi, Stene Koral, Luis Paula, Seru Fortuna, Soto, Sami Liber, Buena
Vista, Jongbloed.
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