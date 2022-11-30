November 30, 2022
Latest:

KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA POLISIAL 

Análisis di krímennan di impakto haltu.

REDAKSHON 0 Comments

 

 

 

KOMUNIKADO DI PRENSA 562/2022
29 novèmber 2022

Análisis di krímennan di impakto haltu.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon
KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Den e periodo di 21 novèmber pa 27 novèmber 2022, polis a registrá i a analisá e siguiente
aktividatnan kriminal.
Atrako
Kantidat: 3
Orario: entre 18.15’or pa 03.00’or.
Sitio: Kolonia, Oostburgstraat, Mahuma Kaya G.
Ladronisia di vehíkulo
Kantidat: 4 (2 intento)
Orario: entre 06.00’or pa 01.00’or.
Sitio: Brakkeput Abou, Telamonstraat.

Kiebro den kas
Kantidat: 18
Orario: entre 11.00’or pa 15.00’or.
Sitio: Pamirweg, Camelia Residence, Kaya Livorno, Bankwerkers Weg (2x), Kaya Macario M.
Prudencia, Carawaraweg, Groot Sta. Martha, Groot Sint Joris, Brakkeput Ariba, Kaya
Barbera, Saturnussttraat, Lelienberg, Kaya Isaak, Kaya Lima,Montezumaweg, Dividiviweg,
Kaya Cacique De Manaure.
Partikularidat: Dor di kibra porta i bentana(mayoria).
Kiebro den negoshi
Kantidat: 2
Orario: entre 06.30’or pa 09.01’or.
Sitio: Kaya Jombi Mensing, Kaya Buena Vista.
Partikularidat: Dor di kibra porta.

Kiebro den/na outo
Kantidat: 8
Orario: Entre 06.00’or pa 11.00’or / entre 17.00’or pa 23.00’or.
Sitio: Rio Canario, Cyprusweg, Caracasbaai, Bivak, Donckerstraat, Gouveneur van Landberge
Weg, Zuid Choloma, Adrès no registrá.
Violensia relashonal
Kantidat: 9
Orario: entre 00.00’or pa 05.00’or / 15.00’or pa 18.00’or
Sitio: Klein Marchena, Wishi, Stene Koral, Luis Paula, Seru Fortuna, Soto, Sami Liber, Buena
Vista, Jongbloed.

 

Share this page to Telegram

You May Also Like

Notisia di polis di djabièrnè 24 di yanüari te ku djaluna 27 di yanüari 2020/Politieberichten van vrijdag 24 januari tot en met maandag 27 januari 2020

REDAKSHON 0

Police Force of Sint Maarten – Korps Politie Sint Maarten Results of controls held over the last few weeks.

REDAKSHON 0

VEILIGHEIDSONTWIKKELING Vergelijking 2018/2019

REDAKSHON 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: