Barku di bela Star Clipper ta yuda reskatá personanan riba laman

Djasabra último Wardakosta a risibí un notifikashon di Wardakosta di Venezuela, ku un boto

tabatin problema ku su motor. E boto tabata drif riba laman den e area di responsabilidat di

Wardakosta Karibe Hulandes i e tres okupantenan di e boto tabatin nesesidat di yudansa

agudo.

Sentro di Operashon Marítimo di Wardakosta despues di e notifikashon, a pidi asistensha di e

avion Dash. Una bes ku e avion a yega na e lokalidat e tripulashon di e avion patruyero a nota e

boto den nesesidat. E avion patruyero a bula den besindario di e boto en buska di un barku òf

boto ku lo por duna yudansa na e okupantenan di e boto den nesesidat. Den besindario e avion

Dash a nota un barku de bela ku kuater mast, ku e nòmber Star Clipper i a pidi esaki pa duna

asistensha na e boto ku tabata drif ku su okupantenan riba dje. E barku di bela Star Clipper a

tuma e okupantenan den nesesidat na bordo i a hiba esakinan Colombia, kaminda outoridatnan

aya a tuma kargo di nan.

Zeilvaartuig Star Clipper redt opvarenden op zee

Afgelopen zaterdag kreeg de Kustwacht een melding van de Venezolaanse Kustwacht dat een

vaartuig met motorproblemen kampte. Het vaartuig dreef op zee in het

verantwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht en de drie opvarenden hadden spoedig hulp

nodig.

Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft na de melding, het Dash vliegtuig voor

assistentie gevraagd. Eenmaal op locatie zag de bemanning van het patrouillevliegtuig het

vaartuig in nood. Het patrouillevliegtuig vloog hierna in de buurt op zoek naar een schip of boot

die de opvarenden in nood konden helpen. In de buurt zag het Dash vliegtuig een vier masten

zeilvaartuig genaamd, Star Clipper en verzocht deze om het op drift geraakte vaartuig en haar

opvarenden te helpen. Het zeilvaartuig Star Clipper nam de opvarenden in nood aan boord en

bracht deze naar Colombia waar ze door de autoriteiten aldaar werden opgevangen.