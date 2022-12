Brote di Influenza Aviar (IA) na Colombia / Uitbraken Aviare Influenza in Colombia

Brote di Influenza Aviar (IA) na Colombia

Willemstad – Riba 13 di novèmber 2022 e Outoridat Veterinario di Colombia (ICA) a deklará un estado di emergensia sanitario debí na brote altamente patógeno di Influenza Aviar (IA) H5N1. IA, tambe konosí komo grip di para òf pèst di para, por kontagiá galiñanan doméstiko, patu, gans èts, pero tambe otro tipo di para manera lora salbahe ku tambe por keda infektá.

E síntomanan serka galiña por varia for di pèrdè rosea, hinchamentu di kabes, redukshon di pone webu, redukshon di komementu i bebementu te mortalidat di 100%. E impakto ekonómiko ta enorme den paísnan afektá dor di restrikshon di komèrsio, pa motibu di medidanan di karentena i matansa di animalnan. E malesa probablemente a yega na “krío di galiñanan den kurá di kas” di Colombia via kontakto direkto òf indirekto ku para migratorio salbahe, manera patu ku a migra for di Sentro Amérika/ Gòlf di Mexico. Di e mesun forma aki e ta un riesgo real pa Kòrsou.

Introdukshon di e malesa por ta posibel tambe via di importashon di animal suseptibel, manera galiña i otro tipo di para, karni di galiña i su produktonan, webu pa konsumo, webu pa brui i hasta trofeo di jag i pluma (no fabriká). Importashon di esakinan for di Colombia no ta tumando lugá, pero lo ta más alerta pa ku esaki na frontera.

Mirando e riesgo di kontagio pa hende nos ta konsehá públiko pa no mishi ku para salbahe ku ta malu/ morto, pero yama Stichting Dier en Onderwijs Cariben via +5999 515 1776 òf stichtingfdoc@gmail.com na momentu ku topa ku para malu òf morto. Pa mas informashon por tuma kontakto ku nos na info.uovz@gobiernu.cw .

———————–

Uitbraken Aviare Influenza in Colombia

Willemstad – Op 13 november 2022 heeft de Colombiaanse Veterinaire Autoriteit (ICA) de sanitaire noodtoestand afgekondigd vanwege uitbraken van hoog pathogene Aviaire Influenza (AI) H5N1. AI, ook wel bekend als klassieke vogelpest of vogelgriep, kan gedomesticeerd pluimvee (hoenderachtigen), watervogels, zoals eenden, ganzen ed. besmetten, maar ook papegaaiachtige zijn getroffen in een recente uitbraak.

Symptomen variëren van benauwdheid, zwellingen aan de kop, daling eiproductie en verminderde voer – en wateropname tot grote sterfte oplopend tot 100%. Door handelsrestricties is de economische impact in aangetroffen landen enorm, als gevolg van o.a. quarantainemaatregelen en ruiming van dieren. Het directe of indirecte contact met wilde water-/trekvogels uit Midden-Amerika/Golf van Mexico is waarschijnlijk hoe de besmetting plaats heeft gevonden bij de “achtertuindieren” in Colombia. Dit vormt op die manier ook een reëel gevaar voor Curaçao.

De import van gevoelige dieren, pluimvee en siervogels, pluimveevlees en pluimveevleesproducten, consumptie-eieren, broedeieren en zelfs van jachttrofeeën en (onbehandelde) veren kunnen leiden tot insleep van de ziekte. Vooralsnog worden deze niet vanuit Colombia geïmporteerd, wel wordt de controle daarop verscherpt aan de grens.

Gezien het mogelijk gevaar op besmetting van mensen is het advies aan het publiek om zieke/dode wilde vogels niet aan te raken, maar deze direct melden aan Stichting Dier en Onderwijs Cariben via +5999 515 1776 of stichtingfdoc@gmail.com op het moment dat dode of zieke vogels aangetroffen worden.

Mocht u nog vragen hebben, neem contact op met ons via info.uovz@gobiernu.cw .