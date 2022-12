BUSINESSPARK TA ORGANISÁ EKSITOSO KURSO TOKANTE MERKADEO

Kralendijk – Businesspark durante último simannan a organisá su promé seri di kurso tokante merkadeo pa empresarionan lokal. Nadia Dabboussi, Emilayla Coffi i Xenah Cicilia a duna e treinen a den un seri di tres anochi. Mas ku 45 empresario lokal a partisipá.

E kurso tokante merkadeo a keda repartí den tres anochi. E promé anochi tabata na enkargo di Nadia Dabboussi ku a trata e tópiko di “branding”: kiko “branding” por nifiká pa bo negoshi i dikon ta importante pa bo negoshi keda presentá semper uniformá. Durante e di dos anochi a Emilayla Coffie a trata e tópiko di strategia. Emilayla a elaborá tokante importansia di strategia i kon empresarionan por formulá e mihó strategia di merkadeo pa nan negoshi por ta eksitoso. E último anochi tabata na enkargo di Xenah Cicilia, kende a trata e tópiko yamá “next level”: kon pa hiba bo negoshi na e siguiente nivel. Akí a amplia riba “kon pa bende bo kos, kiko bo kos ta i unda por haña bo kos”. E grupo di mas ku 45 empresario presente a indiká di a keda hopi motivá i inspirá. Kada anochi di kurso a chispa algu pa mehorá den nan negoshi.

E kordinadó di Businesspark ku a organisá e kurso, Jermainy Diaz, ta kontentu ku e resultado i ku e interes pa e kursonan. “Tabatin hopi interes pa e kursonan di merkadeo, asta e sitio a resultá muchu chikitu, ku nos mester a bai Kámara di Komèrsio pa por haña un sala mas grandi. Pa nos tabata importante pa brinda e empresarionan na Businesspark, i tambe e otro empresarionan lokal ku tabata t’ei, informashon relevante i e mihó konsehonan di merkadeo posibel. E meta tabata pa krea un espasio kaminda empresarionan hóben i lokal por a bini huntu, siña i konektá ku otro, i nos a logra esaki”, segun Jermainy Diaz, kordinadó di Businesspark.

E intenshon di Businesspark ta pa den futuro sigui brinda treinen i kurso tokante tópikonan ku empresarionan lokal ta sinti falta di dje. Pa den promé kuartal di 2023 tin e di dos kurso planiá ku probablemente lo bai ta tokante finansa. Esaki lo kubri temanan manera impuesto i atministrashon. Finansa tabata un di e temanan ku mayoria empresario presente a indiká di kier amplia nan konosementu riba dje.

Segun diputado di desaroyo ekonómiko Hennyson Thielman: “Gobièrnu ta apoyá desaroyo di tur empresario lokal, i di formanan asina’ki ke keda kontribuí na esaki. Businesspark a duna un kurso di merkadeo riba nivel haltu ku nos por ta orguyoso di dje. Nos kier keda stimulá e empresarionan pa pensa grandi i pa e empresarionan no solamente kompará nan mes ku otro akí na Boneiru, pero tambe fiha nan bista den region i asta riba nivel internashonal.’

Businesspark ta un sitio ku gobièrnu di Boneiru ta finansiá, kaminda empresarionan inskribí tin akseso na espasio pa ofisina, internèt, guia, kurso i treinen. Businesspark ta un sitio di trabou i enkuentro pa empresarionan pa siña di otro i inspirá otro. E ta un sitio tambe pa bou di guia profeshonal krea, manehá òf sigui desaroyá negoshinan eksitoso.

Pa mas informashon tokante Businesspark por tuma kontakto via email na empresa@bonairegov.com òf sigui nos riba facebook i instagram na Businesspark Bonaire.

BUSINESSPARK ORGANISEERT SUCCESVOLLE MARKETINGCURSUS

Kralendijk – Gedurende de afgelopen weken heeft Businesspark haar eerste serie marketingcursussen georganiseerd voor lokale ondernemers. Nadia Dabboussi, Emilayla Coffi en Xenah Cicilia hebben de training in drie avonden verzorgd. Meer dan 45 lokale ondernemers hebben eraan deelgenomen.

De marketingcursus werd over drie avonden verdeeld. De eerste training werd door Nadia Dabboussi gegeven, die het onderwerp ‘branding’ heeft behandeld: wat kan ‘branding’ betekenen voor je bedrijf en waarom is het belangrijk dat je bedrijf altijd geüniformeerd gepresenteerd wordt. Tijdens de tweede avond heeft Emilayla Coffi het onderwerp strategie behandeld. Emilayla heeft uitgeweid over het belang van strategie en hoe ondernemers de beste marketingstrategie kunnen formuleren, zodat hun onderneming succesvol kan zijn. Xenah Cicilia was belast met de laatste avond en zij heeft het onderwerp ‘next level’ behandeld: hoe til je je onderneming naar een hoger niveau. Haar presentatie ging over ‘hoe verkoop je je product, wat is je product en waar is je product te vinden’. De groep van meer dan 45 ondernemers heeft aangegeven de nodige motivatie en inspiratie te hebben opgedaan. Elke cursusavond heeft ergens een vonk doen overspringen ter verbetering van hun bedrijf.

De coördinator van Businesspark die de cursus heeft georganiseerd, Jermainy Diaz, is tevreden met het resultaat en de interesse voor de cursussen. ‘Er was veel interesse voor de marketingcursussen. Het was zelfs zo dat de ruimte te klein bleek, waardoor wij naar de Kamer van Koophandel moesten uitwijken voor een grotere zaal. Voor ons was het belangrijk om de ondernemers van Businesspark en ook de andere lokale ondernemers die aanweizg waren, relevante informatie te bieden en de best mogelijke marketingadviezen. Het doel was om een ruimte te creëren waar jonge en lokale ondernemers bij elkaar kunnen komen om samen te leren en met elkaar in verbinding te komen, en daarin zijn wij geslaagd’, aldus Jermainy Diaz, coördinator van Businesspark.

De bedoeling van Businesspark is om in de toekomst trainingen en cursussen te blijven geven over onderwerpen waar de lokale ondernemers behoefte aan hebben. In het eerste kwartaal van 2023 zijn twee cursussen gepland die waarschijnlijk over financiën zullen gaan. Hierin worden thema’s als belastingen en administratie aan de orde. Financiën is één van de thema’s waar de meeste aanwezige ondernemers aangegeven hebben meer kennis over te willen krijgen.

‘Het eilandbestuur ondersteunt de ontwikkeling van alle lokale ondernemers en wil op deze manier hieraan blijven bijdragen. Businesspark heeft een marketingcursus op hoog niveau aangeboden waar wij trots op kunnen zijn. Wij willen de ondernemers blijven stimuleren om groot te denken en om zich niet alleen met elkaar hier op Bonaire te vergelijken, maar hun blik ook op de regio te vestigen en zelfs op internationaal niveau’, aldus de gedeputeerde van Economische Ontwikkeling Hennyson Thielman.

Businesspark is een plek die door het Bonairiaanse eilandbestuur gefinancierd wordt, waar ingeschreven ondernemers toegang hebben tot kantoorruimtes, internet, cursussen en trainingen. Businesspark is een werk- en ontmoetingsplek waar ondernemers van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren. Het is ook een plek waar onder professionele begeleiding succesvolle ondernemingen gecreëerd, gemanaged of verder ontwikkeld worden.

Voor meer informatie over Businesspark kan contact opgenomen worden door te mailen naar empresa@bonairegov.com of u kunt ons volgen op facebook en instagram op Businesspark Bonaire.