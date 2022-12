Entidat Públiko Boneiru ta pone kompanianan i fundashonnan di gobièrnu den spòtlait.

12/02/2022

Riba djamars 29 di novèmber Entidat Públiko Boneiru a organisá un enkuentro pa tur e kompanianan i fundashonnan di gobièrnu.

Durante e añanan tras di lomba a realisá hopi trabou pa duna forma mas aleu na ‘good governance’, relashoná ku un rapòrt di investigashon.

Ta trata di e 10 kompanianan i e 3 fundashonnan di gobièrnu. Bou di esakinan ta kai WEB, BIA, OTB, OBNA, BHM, TELBO, TCB, BOG, BonLab i Selibon. Tin tres fundashon di gobièrnu aktivo: Stichting Openbaar Onderwijs, Fundashon Wega di Number i Beheer Kompleho Deportivo. Den su diskurso gezaghèber a ekspresá su apresio pa e kolaborashon i pa loke a logra durante e tres añanan tras di lomba relashoná ku ‘good governance’. Por ehèmpel e echo ku via un reklutashon públiko ku aviso ta reklutá miembro nobo pa Hunta di Komisario, di manera ku tur hende ta haña un oportunidat. A introdusí tambe un maneho di rekompensa nobo i tin un Kódigo di Corporate Governance nobo i aktualisá kla pa presentashon na Konseho Insular.

Gezaghèber a pone énfasis riba importansia di e kompanianan i fundashonnan di gobièrnu: ‘Hopi biaha nos ta haña asina opvio ku servisio ta kontinuá, loke hopi kompania di gobièrnu ta sòru p’é. E opviedat akí ta surgi tambe pasobra e personanan ku ta tene supervishon, gerensia i empleadonan den kolaborashon ku e akshonista ta kana e kaminda korekto. Pasobra si un kompania di gobièrnu ta pasando den momentunan difísil, e ora ei esei mesora tin konsekuensia grandi pa hendenan na Boneiru i nos ta laga oportunidatnan importante keda un banda. Pa e motibu akí ta asina importante pa tin atenshon pa nos kompanianan i fundashonnan di gobièrnu.’

Durante e enkuentro a wak bèk riba tur akshon konkreto ku a tuma lugá bou di guia di e anterior kwartiermaker Nerry Gonzalez i su susesor George Mensche ku nan konsehero Harold van de Velde. Tambe Donald de Palm, direktor di SBTNO Kòrsou, a duna un presentashon tokante e Kódigo di Corporate Governance Boneiru.

Durante e atardi akí a presentá un proposishon i a papia tokante esaki pa laga mas hende na Boneiru haña un oportunidat pa un kandidatura komo persona ku ta tene supervishon den un Hunta di Komisario. Pa e motibu akí den e promé mitar di aña 2023 Entidat Públiko Boneiru ta kuminsá ku un programa di edukashon pa habitantenan di Boneiru ku ta motivá pa den futuro bira un persona ku ta tene supervishon. Huntu ku e kompanianan i fundashonnan di gobièrnu ta duna forma na e programa. Mas informashon tokante esaki ta bini na kuminsamentu di aña 2023.

Gezaghèber a terminá su diskurso ku un bista riba futuro: ‘Na Hulanda Oropeo tin ful un diskushon andando tokante si e asina yamá ‘marktwerking’ no a bai muchu leu. Na Boneiru nos mester ta kontentu ku e servisionan mas importante ku ta bou di akshonado kompleto di gobièrnu. Esaki ta trese sierto responsabilidat kuné sí: huntu ku otro nos tin ku sigui e reglanan di wega i nos mester tin un vishon pa futuro, di manera ku e Hunta di Komisario i e gerensia por hasi nan trabou bon. Den e tempu binidero esaki ta para sentral pa e akshonista.’

Het openbaar lichaam Bonaire zet NV’s en overheidsstichtingen in de spotlight.

De afgelopen jaren is er veel werk verzet om ‘good governance’ verder vorm te geven naar aanleiding van een onderzoeksrapport.

Bij Deelnemingen gaat het om de 10 NV’s en de drie overheidsstichtingen. Hieronder vallen WEB, BIA, OTB, OBNA, BHM, TELBO, TCB, BOG, BonLab en Selibon. Er zijn drie overheidsstichtingen actief: Stichting Openbaar Onderwijs, Fundashon Wega di Number en Beheer Kompleho Deportivo.

De gezaghebber sprak in zijn speech waardering uit voor de samenwerking en wat er de afgelopen drie jaar is bereikt ten aanzien van ‘good governance’. Zo wordt er met een openbare werving met advertenties nieuwe leden van de RvC geworven zodat iedereen een kans krijgt. Ook is er een nieuw beloningsbeleid geïntroduceerd en ligt er een nieuwe geactualiseerde Code Corporate Governance voor bij de Eilandsraad.

De gezaghebber benadrukte het belang van de deelnemingen: “Vaak vinden we het allemaal zo vanzelfsprekend dat de dienstverlening doorgaat waar veel NV’s voor zorgen. Die vanzelfsprekendheid komt ook omdat toezichthouders, directie, medewerkers in samenwerking met de aandeelhouder de juiste koers varen. Want als een NV of stichting in zwaar weer is, dan heeft dat direct grote gevolgen voor mensen op Bonaire en laten we belangrijke kansen liggen. Daarom is het zo belangrijk om oog te hebben voor onze NV’s en stichtingen.”

Er werd in de bijeenkomst teruggeblikt op alle concrete acties die zijn gedaan onder leiding van voormalig kwartiermaker Nerry Gonzalez en haar opvolger George Mensche met hun adviseur Harold van de Velde. Ook werd er door Donald de Palm, directeur van SBTNO Curaçao, een presentatie gegeven over de nieuwe Code Corporate Governance Bonaire.

Tijdens de middag werd een voorstel gepresenteerd en besproken om meer mensen van Bonaire kans te laten maken op een kandidatuur als toezichthouder in een Raad van Commissarissen. Daarom start het OLB in de lente van 2023 een educatieprogramma voor inwoners van Bonaire die gemotiveerd zijn om in de toekomst toezichthouder te worden. Het programma wordt vormgegeven samen met NV’s en overheidsstichtingen op Bonaire. Meer informatie komt hierover begin 2023.

De Gezaghebber sloot af met een blik op de toekomst: “In Europees Nederland is de discussie volop gaande of marktwerking niet te ver is doorgeslagen. Op Bonaire mogen we blij zijn met de belangrijkste diensten die onder volledig aandeelhouderschap van de overheid zijn. Dat brengt wel verantwoordelijkheid met zich mee: we horen de spelregels met elkaar te volgen en een toekomstvisie te hebben zodat de RvC en directie hun werk goed kunnen doen. Dat staat voor de aandeelhouder centraal de komende tijd.”