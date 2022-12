Paga visitor entry tax solamente via e wèpsait ofisial

12/01/2022

Tur hende ku ta bishitá Boneiru, ku avion òf boto, mester paga visitor entry tax.

Tur hende ku ta bishitá Boneiru, ku avion òf boto, mester paga visitor entry tax. E wèpsait korekto pa paga visitor entry tax ta www.bonaireisland.com. Via e lenk riba e wèpsait ofisial akí bo ta paga direktamente na Entidat Públiko Boneiru e suma korekto di $ 75,- òf un otro suma si bo ta kai bou di e eksepshonnan.

Riba e wèpsait akí bo ta haña kontesta tambe riba e preguntanan ku hendenan ta hasi mas tantu i e eksepshonnan ku ta na vigor pa e visitor entry tax:

Residentenan di Boneiru ta eksonerá solamente si nan por mustra nan sédula bálido òf un ekstrakto (uittreksel) di registro sivil ku no ta mas bieu ku 1 luna.

Hóbennan boneriano ku ta studia den eksterior ta eksonerá si nan por mustra un sertifikado bálido pa eksonerashon di e impuesto di turista, ku nan a risibí via Finansiamentu di Estudio BES (Studiefinanciering BES).

Pa habitantenan di un di e islanan di e anterior Antia Hulandes e suma ta $ 10,-, si nan por mustra un sédula bálido komo prueba di inskripshon.

Mucha te ku e edat di 12 aña ta paga $ 10,-.

Pa tur otro bishitante di 13 aña bai ariba ta konta ku nan ta paga e suma total di $ 75,-. Despues di pago online bo ta risibí un QR-code i ku esaki na Boneiru bo por sigui kana bai imigrashon rápidamente via e ‘Happy Lane’. Den kaso ku inesperadamente bo no por paga online, e ora ei bo por yena e deklarashon online i ku e QR-code ku bo haña bo por paga na e kiosko, direktamente despues di yegada. No ta aseptá pago kèsh.

Durante e simannan tras di lomba un evaluashon a tuma lugá i a proponé algun kambio na Konseho Insular entrante 1 di yanüari 2023.

Betaal de visitor entry tax alleen via de officiële website

01 december 2022

Iedereen die Bonaire bezoekt, per vliegtuig of pleziervaartuig, dient de visitor entry tax te betalen.

Iedereen die Bonaire bezoekt, per vliegtuig of pleziervaartuig, dient de visitor entry tax te betalen. De juiste website voor het betalen van de visitor entry tax is www.bonaireisland.com. Via de link op deze officiële website betaal je direct aan het Openbaar Lichaam Bonaire en het juiste bedrag van $75,= of een ander bedrag, indien je onder de uitzonderingen valt.

Op deze website vindt u ook antwoord op de meest gestelde vragen en de geldende visitor entry tax uitzonderingen:

Ingezetenen van Bonaire zijn vrijgesteld alleen op vertoon van hun geldige Sedula of een uittreksel van het bevolkingsregister, die niet ouder is dan 1 maand

In het Buitenland studerende Eilandskinderen zijn vrijgesteld op vertoon van een geldig certificaat voor vrijstelling van de toeristenbelasting, welke zij ontvangen hebben via Studiefinanciering BES.

Voor inwoners van een van de voormalige Nederlandse Antillen is het bedrag $ 10, op vertoon van een geldige Sedula als bewijs van inschrijving

Kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar betalen $ 10.

Voor alle overige bezoekers van 13 jaar en ouder geldt dat zij het totaalbedrag van $ 75 betalen. Na online betaling ontvangt u een QR-code waarmee u op Bonaire via de ‘Happy Lane’ snel door kunt lopen naar de immigratie. Mocht u onverhoopt niet online kunnen betalen, dan kunt u het invullen van de aangifte online doen en met die verkregen QR-code een betaling doen in de kiosk, direct na aankomst. Er worden geen cash betalingen geaccepteerd.

De afgelopen weken heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld aan de Eilandsraad per 1 januari 2023.