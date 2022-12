(video) ” MI TA INOSENTE” Homber yu di Korsou bibando 22 aña na Hulanda ta deklara ku e ta inosente den e kaso di asesinato di Boechi.

Homber yu di Korsou bibando 22 aña na Hulanda ta deklara ku e ta inosente den e kaso di asesinato di Boechi. Tin hende a manda su potret ront riba medionan sosial akusando e di ta e autor intelektual den e asesianto di e repper Boechi. Bo mes poe wak e video kaminda e ta bisa ku e ta na Hulanda i nigun ora so e no a bin Korsou pa komete nigun krime. I ku net un dia prome ku ta 8 dec 2022 ela kumpli aña i e ta un persona di 48 aña di edat i e no tin nada di haber ku e tipo di kosnan i ku e ta inosente e no tin nada di haber i tambe ela hasi un denunsia na polis di loke otro hendenan ta akusa e di dje.

