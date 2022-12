A nombra Elvis Tjin Asjoe komo diputado di Asuntunan Sosial i Bienestar

12/08/2022 Nina den Heyer Eilandnieuws

For di awor e ta tuma kartera di e anterior diputado Nina den Heyer na su enkargo.

Ayera riba proposishon di frakshon di MPB a nombra Elvis Tjin Asjoe komo diputado. For di awor e ta tuma kartera di e anterior diputado Nina den Heyer na su enkargo.

Te na formashon di un koalishon nobo despues di e próksimo elekshon, Tjin Asjoe lo ta enkargá ku entre otro failnan riba tereno di asuntunan sosial i bienestar, kuido di salubridat públiko, asuntunan laboral, kultura, enseñansa i bibienda popular. Na su lugá a nombra Richèna di Windt-Look komo miembro di Konseho Insular.

‘Riba algun di e áreanan akí aktualmente hopi kos ta tuma lugá na Den Haag. No ku riba término kòrtiku ta bai tuma desishonnan grandi, pero ta importante sí pa nos keda riba e kosnan akí, pa evitá ku den kurso di otro aña nos ta haña nos konfrontá ku eskohonan ku nos no a partisipá den kòmbersashon tokante di nan’, segun diputado Tjin Asjoe.

Elvis Tjin Asjoe benoemd tot gedeputeerde Sociale Zaken en Welzijn

08 december 2022 Nina den Heyer Eilandnieuws

Hij neemt vanaf nu de portefeuille van voormalig gedeputeerde Nina den Heyer op zich.

Op voordracht van de MPB-fractie is Elvis Tjin Asjoe gisteren benoemd tot gedeputeerde. Hij neemt vanaf nu de portefeuille van voormalig gedeputeerde Nina den Heyer op zich.

Tot aan de vorming van een nieuwe coalitie na de komende verkiezingen, zal Tjin Asjoe belast worden met onder andere dossiers op het gebied van sociale zaken en welzijn, publieke gezondheidszorg, arbeidsaangelegenheden, cultuur, onderwijs en volkshuisvesting. Richèna de Windt-Look is in zijn plaats benoemd tot Eilandsraadslid.

“Op een aantal van deze gebieden gebeurt op dit moment veel in Den Haag. Niet dat er op korte termijn grote beslissingen worden genomen, maar het is wel belangrijk dat we er bovenop zitten om te voorkomen dat we in de loop van volgend jaar geconfronteerd worden met keuzes waarover we niet hebben meegepraat”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.