Konseho Insular no ta implementá mehorashon den impuesto di turista ainda

Diputado Thielman ta desapuntá ku no a implementá e kambionan proponé i ku a kita e evaluashon for di agènda di Konseho Insular dia 6 di desèmber. Komo konsekuensia di esaki e grupo ku ta hasi ‘island hopping’ i e grupo di persona ku a nase na Boneiru pero ku aktualmente no ta biba na nos isla, ta sigui paga e tarifa haltu di $ 75 pa kada biaha.

Konseho Insular a disidí pa no implementá e kambionan akí ainda i pa warda riba un evaluashon mas amplio promé. Den esaki mester wak entre otro e grupo di studiante boneriano ku no ta kai bou di e lei di finansiamentu di estudio BES, pero pa kende Konseho Insular gustosamente ke un dispensashon sí. For di e evaluashon a resultá ku esaki su ehekushon ta téknikamente difísil pa e grupo limitá akí. Ademas, ku e kambio kaminda personanan ku a nase na Boneiru ta bai paga e tarifa abou, e grupo akí lo bai kai bou di e tarifa abou akí tambe.

Eilandsraad voert verbeteringen toeristenbelasting nog niet door

De vaste commissie van de Eilandsraad voor Beheer & Ondersteuning, heeft in een commissievergadering op 5 december de voorgestelde wijzigingen van de toeristenbelastingverordening besproken.

Het BC diende het voorstel in om een paar knelpunten op te lossen. Deze knelpunten kwamen naar voren in de evaluatie die is uitgevoerd. De 2 belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn de aanpassing van de geldigheidsduur naar 4 weken, om dubbele betaling bij ‘Island Hopping’ te voorkomen, en het lage tarief voor geboren Bonairianen die in het buitenland wonen.

De eilandsraad heeft besloten om deze wijzigingen nog niet door te voeren en eerst een uitgebreidere evaluatie af te wachten. Daarin moet onder andere gekeken worden naar de groep Bonairiaanse studenten die niet onder de wet studiefinanciering BES vallen, maar waarvoor de eilandsraad wel graag een vrijstelling wil. Uit de evaluatie bleek dat dit uitvoeringstechnisch lastig is voor deze beperkte groep. Bovendien zou deze groep, met de wijziging dat personen die op Bonaire geboren zijn het lage tarief gaan betalen, ook onder het lage tarief gaan vallen.

Gedeputeerde Thielman is teleurgesteld dat de voorgestelde wijzigingen niet zijn doorgevoerd en de evaluatie van de agenda is gehaald van de Eilandsraad op 6 december. Hierdoor blijft de groep ‘eilandhoppers’ en de groep geboren Bonairianen die momenteel niet op Bonaire wonen, het hoge tarief van $75 per keer betalen.