TUI TA SIGUI EKSPANDÉ NA KÒRSOU KU KONSTRUKSHON DI TUI BLUE HOTEL

Willemstad/Rijswijk, 19 di desèmber 2022 – Un konsepto di hotel di TUI na Kòrsou. Esaki tabata riba lista di deseo di e agensia di biahe di mas grandi di e isla ya pa hopi aña. I e deseo aki porfin ta kristalisá. Awe a pone firma bou di e akuerdo pa konstrukshon di TUI Blue Curaçao na Santa Martha (Bandabou).

Arjan Kers, Gerente General di TUI Hulanda: “TUI i Kòrsou ta konektá ku otro ya pa hopi aña. P’esei, awe mi ta sumamente orguyoso di por anunsiá ku nos ta bai realisá un prestigioso hotèl huntu ku famia Vogels i famia Alstede. Ta algu fantástiko ku nos por bai brinda nos klientenan den futuro un hotèl ku e asignatura di TUI. Esaki ta un tremendo atkisishon riba lokual ya nos tin di ofresé na Kòrsou. Santa Martha ta e lokalidat perfekto pa esaki, ku e ambiente outéntiko i situá na un di e playanan mas bunita di Caribe. Ku e hotèl aki Kòrsou ta haña un atrakshon turístiko adishonal kaminda ku nos ta spera di hasi hopi kliente kontentu.”

Konstrukshon di e hotèl ta den man di famianan Vogels i van Alstede. Famia van Alstede ku resientemente a konstruí e edifisio nobo di TUI na Willemstad, ta okupá prinsipalmente ku e aspektonan di konstrukshon di e proyekto. E famia hotelero Vogels (di entre otro Avila Beach Hotel i Lions Dive) ta enkargá ku e aspekto di maneho. Ta spera pa kuminsá e proseso di konstrukshon na ougùstùs di e aña próksimo. I si tur kos kana konforme plan, TUI Blue Curaçao ta habri su portanan den inviero di 2025.

Ekstra estimulo pa turismo

Desaroyo di e hotèl di TUI Blue lo duna turismo riba e isla un estímulo enorme. No solamente lo e yama bishitantenan di Hulanda bon biní. Ta spera ku turistanan di otro partinan di mundu tambe lo haña nan kaminda pa e konsepto di hotèl aki. Aparte di esaki e hotèl ta trese kupo di trabou i ta ofresé oportunidatnan di kresementu interesante pa e parti west di e isla riba tereno ekonómiko i turismo.

TUI BLUE

Hotèlnan di TUI Blue ta e hotèlnan premium di TUI. E hotèlnan elegante ‘all inclusive’ aki ta situá na lokalidatnan trankil den un ambiente di naturalesa i na hopi okashon kantu di laman. TUI Blue ta diseñá pa turistanan ku ta konsiderá un estilo di bida salú importante i ku ta buska na eksperensianan úniko semper. Den tur hotèl tin guia di Blue kla ku e mihó tepnan pa deskubrí e zona i e kultura lokal. E kòki ta kushiná ku ingredientenan lokal, i ta tene kuenta ku tur sorto di deseo di dieta i ta brinda eskoho amplio di platonan (biológiko). E hotèlnan di TUI Blue ta brinda tambe un programa amplio di deporte i ‘wellness’: BLUEf!t®. Por regla un seshon di deporte òf tratamentu di ‘wellness’ fasilmente ku e BLUE App®. Tambe por bestèl un bebida via di e app sea drumí riba bo kama òf kantu di pisina. Den e konsepto aki tin kuater formula: TUI BLUE for All, TUI BLUE for Families, TUI BLUE for Two i TUI BLUE Sensatori. E hotèl di TUI Blue na Kòrsou lo bira un TUI BLUE for All. E hotèl lo disponé di 300 kamber ku posibilidat pa amplia te 400 kamber. https://www.tui.nl/tui-blue/

TUI GROEIT VERDER OP CURAÇAO MET BOUW TUI BLUE HOTEL

Willemstad/Rijswijk, 19 december 2022 – Een TUI concepthotel op Curaçao. Dat stond jarenlang hoog op de wensenlijst van de grootste reisorganisatie op het eiland. En die wens wordt nu werkelijkheid. Vandaag werden de handtekeningen gezet onder het contract voor de bouw van het TUI BLUE Curaçao in Santa Martha (Bandabao).

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “TUI en Curaçao zijn al jarenlang met elkaar verbonden. Ik ben dan ook trots vandaag aan te kunnen kondigen dat we samen met de families Vogels en Van Alstede een prachtig nieuw hotel op Curaçao gaan realiseren. Dat we straks onze klanten hier een hotel met TUI signatuur kunnen bieden is fantastisch. Het is een prachtige aanvulling op ons aanbod op Curaçao. Santa Martha is hiervoor de perfecte locatie, met de authentieke omgeving en gelegen aan een van de mooiste stranden van de Caribbean. Met dit hotel krijgt Curaçao er een mooie toeristische trekpleister bij waar we ongewtijfeld veel TUI klanten blij mee gaan maken.”

De ontwikkeling van het hotel is in handen van de families Vogels en van Alstede. De familie Van Alstede – die recent het nieuwe kantoorpand van TUI in Willemstad heeft ontwikkeld – houdt zich vooral bezig met de bouwkundige kant van het project. De hotelierfamilie Vogels (van onder andere Avila Beach Hotel en LionsDive Beach Resort) neemt het management voor zijn rekening. Naar verwachting zal in augustus volgend jaar het bouwproces starten. En als alles volgens planning verloopt, opent TUI BLUE Curaçao eind 2025 de deuren.

Extra stimulans voor toerisme

De ontwikkeling van het TUI BLUE hotel zal het toerisme op het eiland een enorme stimulans geven. Het zal niet alleen gasten uit Nederland verwelkomen. De verwachting is dat ook vakantiegangers uit andere TUI landen hun weg naar dit concepthotel zullen vinden. Daarnaast brengt het hotel werkgelegenheid met zich mee en biedt het op economisch en toeristisch gebied interessante groeimogelijkheden voor de westkant van het eiland.

TUI BLUE

TUI BLUE hotels zijn de premium hotels van TUI. Deze stijlvolle all inclusive hotels staan altijd op rustige plekken in een natuurlijke omgeving en liggen meestal dicht bij het strand. TUI BLUE is ontworpen voor vakantiegangers die een gezonde levensstijl belangrijk vinden en altijd op zoek zijn naar unieke ervaringen. In elk hotel staan de BLUE Guides klaar met de beste tips om de omgeving en lokale cultuur te ontdekken. De chef kookt met lokale ingrediënten, houdt rekening met alle soorten dieetwensen en biedt een ruime keuze aan (biologische) gerechten. De TUI BLUE hotels bieden bovendien een uitgebreid sport- en welnessprogramma aan: BLUEf!t®. Regel eenvoudig een sportles of wellnessbehandeling met de BLUE App®. Of bestel via de app een drankje vanaf je ligbed bij het zwembad. Binnen het concept zijn vier formules: TUI BLUE for All, TUI BLUE for Families, TUI BLUE for Two en TUI BLUE Sensatori. Het hotel op Curaçao wordt een TUI BLUE for All. Het hotel krijgt 300 kamers met de mogelijkheid om het uit te breiden naar 400. https://www.tui.nl/tui-blue/.

Eregast

Bij de bekendmaking van het project verwelkomden wij Minister President Gilmar Pisas als eregast. Dankbaar voor het feit dat hij aanwezig was bij het tekenmoment, kreeg hij namens TUI en de familie Vogels en Van Alstede een customized schaalmodel van de TUI Dreamliner. Beschilderd door Serena’s Art Factory in de thema’s Curaçao, Soto – waar Pisas vandaan komt -, samenwerking en natuurlijk TUI BLUE.