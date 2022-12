M21 ONDERSTEUNT UNKOBON IN RECHTSZAAK SOCIAAL MINIMUM

Kralendijk, 19 december 2022 – M21 heeft kennis genomen van de rechtszaak die de UNKOBON heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. Een zaak die goed gedocumenteerd is in meer dan 90 pagina’s, waarin de geschiedenis en de feiten van de sociale voorzieningen weergegeven worden, die van kracht moeten zijn geworden bij de wijziging van de staatkundige structuur op 10-10-10. De es­sen­tie van de casus is om de rechtbank te vragen om de Nederlandse regering opdracht te geven om na 12 jaar nadat de eilanden deel zijn gaan uitmaken van de Nederlandse staat, nu wel een sociaal minimum vast te stellen en op die manier te voldoen aan haar zorgplicht, conform artikel 20 van onze Grondwet in samenhang met artikel 1 van diezelfde Grondwet.

Twee rapporten, namelijk die van NIBUD op verzoek van de Eilandsraad en die van Re­gio­plan op verzoek van de Nederlandse regering zelf, geven beide duidelijk aan, dat de minimum inkomens van onze mensen – zowel degenen die een onderstanduitkering hebben, als degenen die een ouderdomspensioen en weduwen- en wezenpensioen ontvangen en degenen die voor een minimumloon werken – niet voldoende is om de hoge maandelijkse kosten te dekken. Hoewel wij hierin een kleine vooruitgang kunnen zien, zijn wij nog ver verwijderd van het sociale minimum dat door de twee rapporten wordt aangegeven. De Ombudsman en ook het College voor de Rechten van de Mens hebben bij meerdere gelegenheden de Nederlandse regering op deze misstand gewe­zen, maar desondanks heeft dit de Nederlandse regering er niet toe kunnen bewegen om het sociaal minimum te bewerkstelligen. Moties in zowel de Eerste als de Tweede Kamer waren ook niet voldoende voor de regering om het sociaal minimum vast te stel­len. De argumenten die elke keer weer door de regering gebruikt worden hebben geen geldigheid en kunnen het standpunt van de Nederlandse regering niet ondersteunen.

M21 kan zich helemaal verenigen met de juridische inspanningen van de UNKOBON die op duidelijke en transparante wijze in haar casus laat zien, dat Nederland onze Grond­wet overtreedt. De UNKOBON volhardt erin dat als de berekeningsmethode voor het sociaal minimum gebruikt wordt, dit niet tot andere conclusies kan leiden dan dat de bedragen die tot nu toe zijn vastgesteld, op grote afstand blijven van de werkelijkheid op ons eiland. Als gevolg hiervan heeft een groot deel van onze samenleving, i.c. zo’n 40%, 12 jaar lang onder de armoede grens en zelfs in bittere armoede geleefd en dat is nog steeds zo. Dit is niet acceptabel en moet met spoed gecorrigeerd worden.

M21 staat voor welzijn en voorspoed voor elke Bonairiaan op ons eiland zonder enige vorm van onderscheid en accepteert zeker geen discriminatie. Wij zijn deel van Neder­land en als zodanig wordt discriminatie, om wat voor reden dan ook, door artikel 1 van onze Grondwet verboden. Op de tweede plaats wordt door artikel 20 van diezelfde Grondwet een verplichting en verantwoordelijkheid opgelegd aan de Nederlandse rege­ring om de welvaart op een zodanige manier te verdelen onder onze samenleving dat iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en op waardige wijze kan leven. Dit houdt zonder meer in dat degenen die werken een minimum inkomen moeten verdienen dat hen helpt hun kosten te dragen en dat degenen die om wat voor reden dan ook niet kunnen wer­ken, bijstand moeten ontvangen, een uitkering waarmee ze hun maandelijkse kosten kunnen betalen. M21 is blij dat minister Carola Schouten in deze een serieuze stap heeft gezet, maar wij zijn nog ver verwijderd van waar wij moeten zijn. Sinds 2018 is er een sociaal minimum vastgesteld en tot op de dag van vandaag in 2022 heeft de Neder­land­se regering dit niet officieel overgenomen. Elke keer weer wordt de datum om dit vast te stellen verschoven, met als gevolg dat het minimumloon ook niet op het ni­veau is waarop het moet zijn.

M21 hoopt dat de rechtszaak die de UNKOBON heeft aangespannen de Nederlandse regering en de Tweede Kamer ervan helpt overtuigen dat de vaststelling van het juiste sociaal minimum die voor Bonaire moet gelden niet langer uitgesteld kan worden, en in verband hiermee ook de vaststelling van het juiste minimumloon dat moet gelden in de situatie van ons eiland.

M21 zal de ontwikkelingen rondom de rechtszaak van dichtbij volgen en de UNKOBON kan rekenen op steun van M21, die dit thema op integrale wijze zal opnemen in haar actie­programma voor de komende verkiezingen in maart 2023. Hierbij rekent M21 op steun van zeker degenen voor wie deze strijd gevoerd wordt. Samen kunnen wij het verschil uitmaken, als wij dat maar willen.

En als wij het over reparatie hebben, dit is een van de meest geschikte momenten om met daden te laten zien dat eindelijk na meer dan 300 jaar, het moment is gekomen om ons als burgers met gelijke rechten te erkennen en om alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op dit gebied van sociale voorzieningen dat op de koop toe in onze Grond­wet verankerd is, weg te werken