ZEER GESLAAGDE JAARCONGRES VOOR ACCOUNTANTS OVER TOEKOMSTBESTENDIGHEID EN DUURZAAMHEID.

Willemstad 4 november 2022 -Na 3 jaar is het grootste netwerk event voor financials, accountants en internal auditors eindelijk weer terug op Curaçao: het NBA-DCAA Congres heeft op 3 en 4 november bij het Renaissance Hotel plaatsgevonden. Het was een bijzonder congres met een indrukwekkende line-up. Het congres had als thema Toekomstbestendigheid, waarbij ingegaan werd op wat er gebeurt in de wereld om ons heen en hoe dit zich verhoudt tot Curaçao. Er was een mix van bijzondere sprekers uit binnen- en buitenland waaronder Mpho Tutu (live stream), oud minister president N.A. Suzy Romer en voorzitter van de NBA Opleidingen Kris Douma.

Aanleiding voor dit thema was het feit dat de wereld volop in beweging is. Er gebeurt veel tegelijk. Na de corona crisis is er oorlog uitgebroken in Oekraïne, kampen we met hyperinflatie, hebben we te maken met klimaatveranderingen en is er een grote krapte op de arbeidsmarkt. Deze problemen hebben impact op ons werk en leven.

Gelukkig gebeuren er ook veel goede dingen en tijdens het congres is er vooral in oplossingen gedacht. We keken naar de wereld outside in en inside out. Hoe kunnen we met elkaar de regie in eigen hand nemen? Hoe kijken we naar de toekomst? Wat komt er op ons af, welke scenario’s zijn er?

Het waren twee volle dagprogramma’s inclusief diverse interactieve workshops met een diversiteit aan actuele onderwerpen die relevant zijn voor accountants en andere financiele professionals.

Het programma werd op 4 november met een paneldiscussie over een toekomstbestendig Curaçao en COHO met Kris Douma, Guy Cozijns en Suzy Romer, afgesloten.

Meer informatie is te vinden op de website www.congrescuracao.com